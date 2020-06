Teden v zvezdah

Vse do 5. julija bomo potisnjeni v spremembe, saj smo v obdobju med mrki. Dodatno pa na nas pritiska v tem tednu še velika konjunkcija Jupitra in Plutona (dovrši se 30. 6.) s finančno krizo ter Saturnov prehod v kozoroga v noči na četrtek z dodatnimi odgovornostmi, skrbmi in strahovi.



V soboto (27. 6.) bo še nekaj popotresnih sunkov, nemira, skupnega nezadovoljstva, nezgod, agresije Marsovega kvadrata na lunina vozla.



V nedeljo pa prvi krajec prinaša prijetnejšo energijo harmonije in razumevanja, Marsov prehod v ovna ter njegov sekstil s Saturnom pa konkretno usmerjeno akcijo. Nehali bomo izsiljevati in bomo energijo lažje usmerili v cilje. Velika konjunkcija Jupitra in Plutona govori, da je v tem tednu vrhunec soočanja s finančno krizo, hkrati pa se bodo nihanja na borzah še poglobila. S to konjunkcijo so najpogosteje vezana na nafto. Ker gre za počasne planete, njen vpliv čutimo še ves teden, eksaktna pa bo v torek zjutraj.



Na čustveni ravni nam lahko vzame nekaj optimizma ali nas vodi v pretirane reakcije, v duhovnem smislu pa nam daje izjemno moč za globoko očiščevanje. Sredina spodnja konjunkcija Sonca in Merkurja (1. 7.) naznanja zjasnitev in okrepi možnost novih spoznanj. Njen kvadrat s Kironom nakazuje, da bodo spoznanja vezana na rane in bolečine, njen sekstil na Uran pa, da se bo mogoče osvoboditi marsičesa starega ter da je rešitev težav v novih in svežih pristopih k problemom. Vsekakor bo več jasnine in razumevanja situacije.



Hkrati pa v tem obdobju Saturn vstopi nazaj v kozoroga (2. 7.)., in to na 29. stopinjo, kar pomeni, da bo spet več skrbi, strahov, dvomov. Ta njegov zadnji hod po kozorogu vse do sredine decembra nosi globoko očiščevanje karme, drugim možnost gradnje z resnim in načrtnim delom. Vse nas pa spodbuja, da sprejmemo odgovornost in naredimo, kar je treba. Samo s sprejemanjem odgovornosti, z disciplino, redom in delom bomo zadovoljili Saturn in ne bo treba, da nam zadaja preveč trpke rane.



Po eni strani se torej umikamo norim pasivno-agresivnim energijam prejšnjega tedna in od nedelje dalje veliko bolj energično vstopamo v življenje. Finančna realnost nas kliče, da se prilagodimo in najdemo načine, da bi jo izboljšali. Stvari se bodo pokazale v vsej boleči realnosti, toda budile se bodo tudi rešitve in zmagovali bodo tisti, ki znajo na stare probleme pogledati s svežim pogledom. Izvirne rešitve nosijo osvoboditev. Novo soočanje s strahovi pa na vse nas lahko deluje tudi izjemno prečiščevalno, če si le dovolimo budni skozi ta občutenja in ne bežimo v take in drugačne odklone.