Teden v zvezdah

Čas v katem smo, nas poleg stresljajev mrkov in sprememb, v katere nas ti potiskajo, tudi ustavlja pred večjimi koraki naprej. Zavoljo stacionarnih in retrogradnih planetov življenje ne steče naprej po ustaljeni poti. Danes imamo Sončevo konjunkcijo s severnim Luninim vozlom na zadnji stopinji dvojčka, kar spodbuja jasne vizije o prihodnosti. Imeli bomo priložnost začutiti, kaj je naše poslanstvo.



Prav tako danes bo Mars naredil sekstil na Jupiter, tako da nas bosta idealizem in vizionarstvo potiskala v akcijo. Mars nato potuje po koncu rib brez pomembnejših aspektov, do petka bo malo energije in bomo zaspani, brez moči za delo, pripravljeni na zabavo. Modro bi bilo, da bi si privoščili počitek, obisk morja ali kaj podobnega.



Sonce bo danes prešlo v raka, začenja se poletje in bo več pozornosti usmerjene na družino in čustveno povezovanje z najbližjimi. Jutri (21. 6.) bo sončni mrk, ki čisti iz naših življenj preživeto in prinaša prostor za novo. Toda ker je na kritični stopinji in v inkonjunkciji s Saturnom, bo nekaj več skrbi in strahov, ne bo pravega občutka stabilnosti. Na retrogradni Merkur smo se že navadili. Razumemo, da je treba biti potrpežljiv in se ukvarjati z domačimi in s svojimi čustvi.



Neptunov torkov (23. 6.) obrat nazaj nas bo nekoliko ustavil in poglobil v dušni svet, konkretno pa se bo treba soočati z razočaranjem. Znova bomo morali pregledati, koliko je realno, kar pričakujemo. Stacionarna bo tudi Venera, tako bomo obtičali tudi v ljubezni in odnosih, toda ker se 25. 6. obrne v direktno, se bo kmalu vse sestavilo in bomo stvari videli, kot so, živeli s tem, kar imamo. Tako modrejši in zrelejši bomo imeli možnost odnose dvigniti na višjo raven, samski pa bodo jasno vedeli, kaj potrebujejo v odnosih.



V petek (26. 6.) bo Mars na zadnji stopinji, na zvezdi Scheat, v kvadratu z vozli, kar lahko prinese agresivnost, nemočne ljudi v neki travmatični skupni zgodbi. O tem bomo lahko brali v časopisih, res previdni pa bodite na morju, cesti, takih in drugačnih poteh in v stiku z vodo, saj je to precej problematična kombinacija. Zasebno pomeni več čudnih dramatičnih agresivnih zgodb in psihično nestabilnih ljudi.



Če je le mogoče, se umaknimo v svoj mali svet in se ne izpostavljajmo nepotrebnemu tveganju.

Kot vidite, je čas primeren za počitnice, za delo na sebi, na svojih čustvih, za počitek telesa, ker ga bo v teh dneh preprosto potrebovalo. Če bomo še vedno v vrtiljaku odgovornosti in dela, je manjša verjetnost, da bodo stvari tekle po naših željah in predvidevanju.