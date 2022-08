Te tri astrološke znake do konca leta 2022 čaka težko obdobje: oviram in izzivom ne bo videti konca

Po mnenju astrologov položaj planetov vpliva na vse vidike našega življenja – Venera vlada ljubezni in denarju, Merkur komunikaciji, Neptun svetu sanj, itd. Ko se planeti gibljejo skozi dvanajst znamenj, prevzamejo energije, povezane s temi znamenji – na primer skrivnostnost škorpijona, energičnost ovna, zvitost dvojčkov. Včasih planeti ne marajo biti v določenih znamenjih in takrat ne funkcionira vse tako, kot bi morali ali kot smo si želeli, piše sensa.mondo.rs.

Astrologi so izpostavili najzahtevnejše vidike do konca leta 2022 in ugotovili, na katera znamenja bodo imeli največji vpliv. Če ste med njimi, to še ne pomeni, da bo vse šlo narobe. Spopadali se boste z določenimi ovirami, kljub temu pa ste lahko srečni.

Tehtnica

Tehtnice, 2022 je za vas leto resnice. Svoja čustva običajno skrivate za masko odmaknjenosti in hladne racionalnosti. Ko nastopijo trenutki napetosti, je pretvarjanje, da je vse v redu, najslabša izbira. Vsi letošnji retrogradni Merkurji predstavljajo za vas oviro, ki lahko povzroči slabo komunikacijo (čakata nas še dva – 9. septembra in 29. decembra). Ko govorite, bodite zelo osredotočeni in si prizadevajte za resnico, saj se lahko vaše besede zlahka napačno razlagajo. Pričakujte, da se boste počutili nevihtno in nestabilno med retrogradnim Plutonom do 8. oktobra. Medtem ko retrogradni Merkur večinoma povzroča težave v materialnem svetu, je retrogradni Pluton subtilnejši in globlji. Verjetno se boste počutili neustrezno in iskali namen. Vse to bo minilo in pomembno je, da na situacijo gledate bolj pozitivno – izzivi do konca leta 2022 vas bodo pripeljali do resnice in neverjetnega leta 2023.

Lev

Pripravite se na mesece nelagodja. Svet se vam bo postavil na glavo, pretreseni boste, hkrati pa se boste naučili, da lahko prenesete več, kot si mislite. Obdobje do konca leta 2022 bo za vas nedvomno težko, a ne po nepotrebnem. Vaša naloga je, da se učite iz ovir, ki vam jih postavlja vesolje. Vsi letošnji mrki (čakata nas še 25. oktobra in 8. novembra) so v kvadratu z vašim znamenjem. Ko so planeti v svojem normalnem stanju v kvadratu, to simbolizira stagnacijo in nelagodje. In ko temu kvadratu dodamo še energijo mrka, dobimo velike spremembe in preobrate. Retrogradni Uran ima kvadrat z vašim znamenjem okoli 24. avgusta in tam ostane do leta 2023, kar vas bo prisililo, da ugotovite, kje ste se zataknili, in vas spodbudilo, da to spremenite. Niste oseba, ki bi se rada ustavila, a do konca leta 2022 se boste morali na to navaditi. Ta čas lahko izkoristite, se naučite česa novega, da spoznate, kako močni ste. Lahko se naučite manj govoriti o sebi in bolj zaupati vase.

Vodnar

2022 je vaše leto razumevanja. Do konca tega leta se lahko naučite nekaj novega, a lekcije bodo težke. Morda vam bo pomagal vpliv Saturna v vašem znamenju. Ker so starodavni astrologi verjeli, da je vaše znamenje energetski dom planeta Saturn, bo ta planet z obroči deloval kot sidro za vsa prizadevanja, povezana s produktivnostjo. Z vsemi letošnjimi mrki in večkratnim retrogradnim Merkurjem, ki delujejo proti vam, kakšno razumevanje lahko razvijete iz omejevanja? Vodnarjeva energija je odlična kombinacija kozorogovega nagona in ribje intuicije, zato se, ko vam je onemogočeno doseči cilje, odzovete impulzivno in čustveno. Izkoristite svoje letošnje izkušnje za negovanje boljšega razumevanja drugih, predvsem pa sebe. Te globoke občutke spremenite v dejanja, ki vam lahko spremenijo življenje.