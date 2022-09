Taoistična vaja: ublažite bolečino

Preprosta taoistična vaja blaži bolečino v zgornjem delu hrbta, ramenih in vratu. Izvedemo jo, kadar začutimo bolečino v zgornjem delu hrbtenice. Najprej sedemo po turško. Če nas boli na desni strani zgornjega dela hrbta, si položimo desno roko na stegno, sicer pa levo.

Pogled usmerimo proti prstom druge roke in počasi postrani dvigujemo roko. Rahlo upognjena naj bo, kot bi želeli stakniti prste in roke v krog okoli glave, le da tokrat izvajamo gib le z eno roko in se ustavimo na treh četrtinah do polnega giba ob glavi. Dihamo normalno in dvignemo roko, kolikor lahko. Nato jo počasi spustimo nazaj v izhodiščni položaj in vse skupaj sedemkrat ponovimo.

Vaja odvrača pozornost od bolečine in usmerja pomirjujočo energijo na boleči predel. Ključni sta namreč energija, ki steče po telesu, in naša pozornost, ki jo preusmerimo stran od doživljanja bolečine. Osredotočimo se namreč na svojo dvignjeno roko, in če nam pozornost uide drugam, se vedno znova vrnemo v začetni položaj. To nas bo spodbudilo, da jo bomo ohranili in vzpostavili energijski pretok.