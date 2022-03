Tantrične modrosti: ženski orgazem

Ženski ciklus se spreminja kot plima in oseka. Vsak mesec se odvije proces ustvarjanja in minevanja v ženskem telesu. Ob menstruaciji upade raven hormonov in ciklus doseže skrajno točko.

Če ženska ni v stiku z močjo, ki jo nosi v maternici, zanika tudi vsakršno možnost spolne ekstaze. Naš polni orgazmični potencial, pravijo tantrični učitelji, je namreč tesno povezan s tem, kakšen odnos imamo do svoje maternice in mesečnih ciklusov. Do najgloblje ekstaze pride, ko je maternica energijsko odprta in je ženska strastno zaljubljena ter povezana s svojo maternico, nosilko življenja.

Naučiti se mora ljubiti svoj trebuh in sprejeti svojo menstruacijo. Če ima težave s tem, lahko vodi dnevnik ciklusa ter spremlja svoja čustvena in spolna nihanja v različnih fazah meseca. Da bi bila spolno izpolnjena, ženska potrebuje dotikanje, ljubkovanje in čustveno varnost. K doživljanju orgazma pa pripomore, da je čustveno in energijsko pretočna in odprta. Smeh ali jok med spolno igro kažeta, da so odprti centri v njeni maternici ter da je joni pripravljena na penetracijo, poudarjajo tantriki.

Da je ženska pripravljena na izmenjavo energij, lahko partner spodbudi tako, da ji položi roke na trebuh in se s tem poveže z njenim materničnim centrom. V petih do desetih minutah lahko začne ženska jokati ali se smejati, kar je znak, da je pretok vzpostavljen.