Talismani za dvojčke

Talismani, ki dvojčkom prinašajo srečo, temeljijo na močnih elementih in komplementarnih energijah, saj gre za polarno znamenje, ki uteleša tako jin kot jang. Dvojčki so skrivnostni in lahko traja kar nekaj časa, da jih do konca spoznamo in preberemo. Jin in jang načelo, ki je del njihove narave, predstavlja nasprotni si energiji – temo in svetlobo, ki ju morajo uravnovesiti, če želijo živeti v harmoniji. Pri tem jim bodo pomagali talismani. Pomagajo jim lahko tetovaže ali predmeti z znamenjem jina in janga – obeski za ključe, za verižico, uhani. Čeprav simbol poudarja nasprotja, jih hkrati harmonizira. V prostoru, pisarni in pri opremljanju doma bodo dvojčki nasprotne sile najlažje uravnovesili, če bodo upoštevali načela feng šuja. Če je soba pretemna, bodo dodali več luči, če so stene prazne, knjižne police, če je čisto tiho, poskrbite za zvočno podlago. Premisliti morajo, ali je v prostoru česa preveč, in se izogibati pretiravanju oz. ustvariti ravnovesje z dodajanjem predmetov, ki predstavljajo nasprotni element.



Harmonijo in blagostanje jim lahko prinesejo tudi dišavne paličice in olja z vonjem po sivki, rožmarinu in sandalovini. Njihova zaščitniška žival je črni panter, kristal pa ahat. Astrološko jim vlada Merkur, planet komunikacije, zato posebno močno občutijo čas njegove retrogradnosti. Umirjenost in stabilnost jim lahko pomagajo doseči tudi verbena in komarček, zvončki različnih oblik ter miniaturni obeski v obliki čevlja ali škornja.

