Talismani za bike

Sreča in nove priložnosti so nekaj, česar si vsi želimo. Biki cenijo stabilnost, udobje in ne marajo izgubljati denarja, zato je zelo prikladno, če si pomagajo s talismani. Najprimernejši zanje je Buda, ki prinaša obilje, srečo, zadovoljstvo in bogastvo. Pomaga jim lahko z razsvetljenimi idejami, z njegovo pomočjo lažje pritegnejo bogastvo, a si tudi dvignejo vibracijo in duha.



Obesek ali kipec Bude je zelo močan simbol sreče na duhovni poti posameznika, saj mu pomaga izražati pravo naravo.

Eden najpogostejših načinov za uporabo tega simbola je, da položite sliko Bude na notranjo stran vhodnih vrat doma, obdajajo pa naj jo stari kovanci. To vam bo pomagalo odpreti vrata pozitivni energiji, pritegniti materialno obilje in duhovno bogastvo.



Drugi način za privabljanje denarja s pomočjo Bude je ritual za več obilja in blagoslova v domu. Vzemite bel krožnik in nanj natresite pest surovega riža. Nato okoli njega v smeri urnega kazalca razporedite devet kovancev iste vrednosti – ti naj bodo čim bolj novi in bleščeči. Na koncu na kovance položite sliko ali kipec Bude. Zraven lahko prižgete dišavo in meditirate ter se povežete z energijo Bude oziroma ga za kaj prosite.



Buda je torej glavni zaščitnik bikov, a to ne pomeni, da si ne morejo pomagati tudi z drugimi simboli za srečo. Lahko uporabljajo vsakega posebej ali jih kombinirajo, na primer dišavne paličice z vonjem po lotosu in jasminu. Povežejo se lahko z medvedom in volkom, ki sta njihovi duhovni živali, ali z Venero, ki je njihov rojstni planet. Njuna kamna sta smaragd in lapis lazuli. Pomagajo jim prav tako eterična olja sandalovine, geranije in rožmarina, štiriperesna deteljica in školjke.

