Tako močnega retrogradnega Merkurja še ni bilo: pripravite se na krize in laži

Retrogradni Merkur v znamenju device pričakujemo 23. avgusta, z nami bo vse do 15. septembra, njegova izjemna intenzivnost pa bo imela vpliv na vsa astrološka znamenja.

Čakajo nas krize v komunikaciji in odnosih, načrti se bodo ustavili

Če se boste v naslednjem obdobju počutili utrujeni in dezorientirani, kot da niste čisto pri sebi, je velika verjetnost, da na vas vpliva retrogradni Merkur.

Za večino astroloških znamenj bo nastopila »komunikacijska kriza« – imeli boste dobesedno težave pri pogovorih in odnosih z drugimi, lahko pa tudi druge nevšečnosti v obliki prepozno prejetih in napačno interpretiranih sporočil.

Ker bo retrogradni Merkur v devici, spremenljivem zemeljskem znamenju, ki je povezano z logiko, trdim delom, zdravjem, analizo, usposobljenostjo in inteligenco, lahko to povzroči, da se vaši načrti nenadoma ustavijo.

Čeprav Merkur tehnično vlada temu znamenju, kar zmanjša nekaj negativnega vpliva, lahko pričakujete, da vas bo ta izkušnja prisilila, da se vrnete k osnovam in ponovno zgradite svoje vesolje.

Čas je, da naredite stvari učinkovitejše in se bolje organizirate, saj devica hrepeni po smiselnosti.

Pripravite se tudi na izbruhe strasti in skrivnost, ki vam lahko spremeni življenje

Ta retrogradni Merkur naj bi najbolj vplival na potovanja, izobraževanje in način, kako se predajamo izkušnjam, saj se začne na 21. stopinji (stopinja strelca). Povzročil bo željo po znanju in razsvetljenju, zato se boste v času te retrogradnosti lahko nekoliko odklopili od zunanjega sveta in našli pot do notranjega jaza. Morda boste na poti odkrili kaj novega o sebi.

Čisto na koncu vas čakajo intenzivna čustva in izbruhi strasti, zaradi osme stopinje škorpijona pa se boste znašli iz oči v oči s skrivnostjo, ki vam lahko spremeni življenje. Lahko pričakujete, da bodo na površje prišle nekatere zamolčane informacije, da bodo laži razkrite in da bo končno vse jasno. Čeprav vam lahko kakšne informacije tudi škodijo, so nuja, da imate mirno dušo in da stvari vidite realno.

Ne prezrite tistega, česar ne želite videti, saj vas bo le resnica lahko osvobodila.