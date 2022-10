Tako lahko dvigate kolektivno zavest

Nekatere duše so se utelesile v času prehoda v novo dobo, da bi pomagale blažiti turbulence, ki ga spremljajo, in dvigovale kolektivno zavest na višjo raven. Morda ste med njimi tudi vi. Imate kdaj občutek, da imate posebno nalogo ali namen pri transformaciji planeta, četudi ne znate povedati, kaj natanko je to? Se zavedate, da živite v posebnem obdobju človeške zgodovine, in to cenite? Ni vas strah, ker veste, da je vse del naravnega evolucijskega prehoda Zemlje?

Znak, da ste tu za splošno dobro, je tudi težnja, da se izmojstrite v določenih tehnikah in veščinah. Ne posvečate se le karieri, ampak vas zanima več. Nenehno iščete novo duhovno znanje. Zelo sočutni ste. Želite preprečiti trpljenje ljudi, živali in rastlin. Morda se vam zdi, da lahko komunicirate z živalmi. Močno povezani ste z naravo, oceanom, gorami, gozdovi. Radi vrtnarite. Pogosto ste osamljeni, saj se čutite drugačne, čeprav ste v osnovi družabni. Imate potrebo, da v samoti predelate svoje lekcije, brez motenj iz okolice. Zelo ustvarjalni ste in cenite glasbo, poezijo in preostalo umetnost. Lahko ste sicer imeli težko, celo travmatično otroštvo. Čutite odpor do uradne religije, a ste hkrati globoko duhovni. Ker ste izredno čustveni in senzibilni, vas lahko popade tesnoba, zapadete v odvisnosti ali motnje hranjenja. Pogosto sanjarite. Lahko se čutite močno povezani z določenimi kulturami, jeziki ali geografskimi območji, saj ste tam v preteklosti že živeli.