Ta znamenja horoskopa se privlačijo kot magneti, a zaman - ne morejo preživeti skupaj

Vsi vemo, da se nasprotja privlačijo, a včasih lahko povzročijo preveč težav. Obstajajo nekatera horoskopska znamenja, ki se, čeprav jih privlačijo kot magneti, ne znajdejo najbolje, ko gre za dolgotrajno romantično razmerje.

Čeprav ima vsako razmerje svoje izzive in lahko vsak par dela na svojih razlikah, bosta ta dva para težko našla skupni jezik.

Lev in škorpijon

Medtem ko so levi radi v središču pozornosti in uživajo v pohvalah drugih, so škorpijoni zelo čustveni in strastni, s poudarkom na zasebnosti in intenzivnosti. Levi potrebujejo stalno potrditev in občudovanje, kar je v nasprotju s škorpijoni, ki iščejo globoko čustveno povezanost in iskrenost.

Ko bodo levi skušali zablesteti v polnem sijaju, se bodo škorpijoni počutili, da jim namenjajo premalo pozornosti. Zaradi tega levi čutijo, da škorpijoni niso dovolj odprti. Ti dve znamenji lahko doživita intenzivne trenutke strasti, a na dolgi rok lahko njune različne potrebe povzročijo napetost.

Rak in vodnar

Raki so znani po tem, da so družinsko usmerjeni, čustveni in skrbni za ljudi okoli sebe. Vodnarji pa obožujejo svobodo, neodvisnost in se pogosto najbolje počutijo v družbi širšega kroga prijateljev. Medtem ko raki iščejo dom in stabilnost, vodnarji vedno iščejo avanturo ali novo idejo.

Raki lahko občutijo, da vodnarji niso dovolj predani odnosu. Po drugi strani pa vodnarji menijo, da so raki preveč obremenjeni in omejeni, kar postavlja njun romantični odnos pod vprašaj, poroča Mondo.

