Ta tri astrološka znamenja bo do konca leta 2021 spremljala nesreča

Astrologi predvidevajo, da bo začetek jeseni prinesel olajšanje, svež veter in novo energijo, hkrati pa se bo pet planetov začelo gibati retrogradno.



Novembra nas čakata tudi dva mrka, ki prinašata intenzivno energijo, kaos in nestabilnost, jezo, poplavo čustev ter izčrpanost. V decembru bo na nebu retrogradna Venera, kar utegne negativno vplivati na romantiko, prinaša pa tudi finančne težave, zato lahko prihaja do napetosti med partnerji, razhodov, prav tako pa je treba toliko bolj paziti na denar.



To so tri astrološka znamenja, ki bodo do konca leta 2021 najbolj na udaru. Ste med njimi?

Oven V času vladavine tehtnice (od 22. septembra do 22. oktobra) boste razdražljivi, še večji izziv pa bo prinesla vladavina škorpijona. Ko bo Venera 5. novembra vstopila v kozoroga (in tam ostala do 2022), bo vaše ljubezensko življenje doživelo velik udarec, še posebej v obdobju retrogradne Venere (od 19. decembra). To retrogradno obdobje bo izziv za vaše partnerske odnose, v življenje se lahko vrnejo bivše ljubezni, vi pa boste z njimi ponovili stare napake. Merkur v kozorogu 13. decembra bo prinesel negotovost in zmedo, bo pa zato začetek leta 2022 sijajen.

Devica Tudi device se boste soočale s številnimi ljubezenskimi izzivi. Vaše ljubezensko življenje in finančni uspeh bosta na začetku jeseni po vsej verjetnosti stagnirala, a dobra komunikacija lahko reši vse.Tudi sončni mrk bo imel vpliv na vas ter vam pokvaril načrte in otežil organizacijo, s čimer se boste device težko soočile. Na srečo bo hitro minilo. Olajšanje prihaja z vladavino kozoroga in z najkrajšim dnevom v letu (21. december).

Ribi Venerin tranzit v strelca vašemu znaku prinaša nesoglasja in stres. Pričakujte frustracije na področjih ljubezni in denarja, še posebej med 7. oktobrom in 4. novembrom. Med 24. novembrom in 12. decembrom se bo Merkur v strelcu poigral z vašo komunikacijo in načrti za potovanja. Konec jeseni lahko pričakujete življenjske lekcije, olajšanje pa prihaja z vladavino škorpijona (od 23. oktobra do 20. novembra). Vsak izziv, ki ga boste prešli, vas bo naredil še močnejše!

