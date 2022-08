Ta pozicija planeta (ob vašem rojstvu) o vas pove več kot horoskopsko znamenje

Skoraj vsakdo ne glede na to, ali ga astrologija zanima ali ne, pozna svoj astrološki znak, ki nam je določen na podlagi meseca in dneva, na katerega smo rojeni. Datum rojstva tako odloča o tem, ali bomo čas na tej zemlji preživeli kot klepetavi dvojček, resna devica, družinski rak ali pustolovski strelec. Naše znamenje naj bi določala predvsem pozicija sonca, ko smo prišli na svet, v resnici pa je pomembno tudi to, kje na nebu so bili takrat tudi drugi planeti.

Svoje horoskopsko znamenje lahko določimo izjemno preprosto, saj mu pripisujemo konkretna obdobja v letu. Malce težje pa je izračunati druge aspekte svoje natalne ali zvezdne karte.

Poleg glavnega znaka v soncu sta pomembni predvsem pozicija lune in ascendent. In ravno slednji o naši osebnosti pove zelo veliko.