Ta napoved babe Vange vas bo pošteno presenetila: prihaja nekaj izjemnega

Če verjamete ali ne, niso vse napovedi babe Vange katastrofalne in uničujoče za človeštvo. Med sončnimi nevihtami, poskusi z biološkim orožjem, spremembo Zemljine orbite in eksplozijo jedrske elektrarne se najdejo tudi dobre novice, vsaj za zdravstveni sektor.

Čeprav je bolgarska jasnovidka umrla leta 1996, njene napovedi obsegajo tisočletja. Leti 2023 ter 2024 seveda nista izjema. Mistikinja je za prihodnje mesece napovedala prihod izjemnega znanstvenega napredka, ki bi rešil milijone življenj po svetu. Odkritje, ki ga je baba Vanga napovedala na področju medicine, bi po zapisih omogočilo zdravljenje bolezni, kot sta rak in aids (HIV). Čeprav ni navedla, za kaj točno gre, je poudarila, da bo to rezultat dolgoletnih raziskav in dela znanstvenikov.

Kaj prinaša leto 2024?

Prihod zdravila proti raku in aidsu je njena daleč najbolj obetavna napoved za leto 2024. Za prihodnje leto je med drugim napovedala svetovno gospodarsko krizo, ki jo bosta pognala korupcija in slabo upravljanje gospodarskih virov.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je posvarila še pred močnim potresom v ZDA, ki bo povzročil spremembo toka reke Misisipi. Posledice bi po njenih besedah ​​vključevale milijonske gospodarske izgube, resno škodo na infrastrukturi in na stotine mrtvih.

Seznam grozljivih dogodkov se s tem ne konča, saj je Bolgarka za prihodnje leto predvidela cunami v Aziji, ki bo še bolj katastrofalen od tistega iz leta 2004; takrat je naravna katastrofa močno prizadela 14 držav, med njimi Indonezijo, Šrilanko, dele Indije in Tajske.

Prerokbe babe Vange za 2024. vključujejo tudi energetski sektor, in sicer konec naftne dobe in vpeljavo veliko čistejših in obnovljivih alternativnih virov, piše kolumbijski časnik El Tiempo.