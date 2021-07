Ta element nam bo pomagal spraviti stvari v tek

Vse naše življenje je prepleteno s štirimi naravnimi elementi, a včasih je smiselno, da tistega, ki nam ga primanjkuje, dodatno poudarimo. Pri tem si lahko pomagamo s kristali.



Element ognja je smiselno poudariti, ko začenjate nov projekt. Lahko gre za poslovni napredek ali osebno stvar – če želite spremeniti način življenja ali razmišljanja ali se začeti ukvarjati z nečim, do česar čutite veliko strast. Element ognja vam bo pomagal spraviti stvari v tek ter vam dal moč, ki jo potrebujete. Prav tako si lahko pomagate s kristali, ki podpirajo element ognja, če želite večjo samozavest ali če se želite izkazati na sestanku, razgovoru za službo ali pri nastopu pred množico ljudi.



Ogenj nas spomni na lastno vrednost in da imamo moč, da premagamo vse izzive. Prav tako je povezan z akcijo in instinkti. Spodbudimo ga lahko, ko smo pred pomembnimi odločitvami in potrebujemo hiter odgovor ali nujno rešitev. Ognjeni element vas bo taktično vodil iz ozadja, prebudil instinkte in se povezal s podzavestjo. Če mu zaupamo in se mu pustimo voditi, bo rezultat prav takšen, kot si ga želimo.



Z ognjem so povezani rdeči in oranžni kristali: ognjeni opal, ognjeni ahat, rubin, granat, karneol, sončev kamen in vulkanski kamni. Prav tako si lahko pomagamo z jantarjem, bazaltom, oranžnim kalcitom, citrinom, hematitom, rdečim žadom, obsidianom in oniksom.



Plameni sprožijo gorenje – to je ogenj, element intenzivnosti, poželenja in moči. Ne moremo jih zadušiti. Medtem ko je vodni element povezan s sočutjem, ogenj poudarja našo individualnost. Vodi nas, da se povežemo s svojimi strastmi, in daje pomen našemu življenju. Na energijski ravni nas ogenj spravi v pogon. Pomaga nam priti do tistega, kar si želimo, pri tem pa obiti in premagati strahove in dvome. Gre torej za element osebne moči.

