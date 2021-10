Ta astrološka znamenja so pravi mojstri zapeljevanja

Astrologi verjamejo, da lahko pozicija planetov ob vašem rojstvu vpliva tudi na to, kako dobro igrate igro ljubezni in zapeljevanja. Po njihovem mnenju se prav teh pet astroloških znamenj najbolje spogleduje. Se najdete med njimi?

Ribi Tudi v najbolj vsakdanjih stvareh boste našli čarovnijo, zaradi česar si ljudje želijo biti v vaši družbi. Čeprav na prvi pogled delujete sramežljivo, ste v spogledovanju zelo spretni. Ko se odločite, da boste nekoga zapeljali, vam bo to tudi brez dvoma uspelo.

Dvojčka Kot družbeni metulj horoskopa se zlahka prilagajate situacijam in šarmirate s svojim temperamentom. Duhoviti in družabni dvojčki pa se ne boste spogledovali kar z vsemi, ampak se boste osredotočili na tisto osebo, ki bo najbolj pritegnila vašo pozornost.

Lev Obožujete, če lahko pozornost preusmerite nase, zato se spogledujete precej intenzivno. Ste velikodušni in veste, kako poskrbeti, da se ljudje ob vas počutijo prijetno. Vaše zapeljevanje bo kar se da izvirno, vaše šale in obnašanje bodo očarali vaš 'plen', vaša inteligenca pa ga bo popolnoma prevzela.

Tehtnica Zahvaljujoč Veneri, ki je vaš planet, obožujete spogledovanje in predigro. Znani ste po svojem hrepenenju za ravnotežjem in tudi po sposobnosti, da lahko vsako situacijo spremenite v romantično. Šarmantne in privlačne tehtnice imate spogledovanje v svojem DNK in zato to počnete zelo naravno.

Škorpijon Da ste škorpijoni med mojstri zapeljevanja, ni presenetljivo. Vaše spogledovanje je intenzivno, skrivnostno in seksi. Polni ste samozavesti in želite, da vas ljudje dobro spoznajo. Njihov interes boste vzbudili z globokimi in zanimivi vprašanji.



