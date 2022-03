Ta astro fenomen se bo zgodil letos in znova leta 2188: temu znamenju prinaša neverjetno srečo

Naslednji mesec bo Jupiter v Ribah, vzpostavil pa bo tudi povezavo z Neptunom. Jupiter in Neptun bosta ta položaj obdržala več mesecev, vendar bosta v idealnem položaju 12. aprila. Ta trenutek bo edinstven po tem, da se ta fenomen ne bo ponovil naslednjih 166 let.

Kaj se zgodi, ko se Jupiter in Neptun združita, in kaj prinašata astrološkim znakom?

Ta duhovna kozmična zveza ima potencial, da osvetli vse astrološke znake in jim prinese srečo, še posebej ugodno obdobje pa bo za ribe. Prav tako prinaša širitev kreacije, dobro komunikacijo in duhovno rast.

V astrologiji je Jupiter planet sreče, filozofije in napredka, Neptun pa planet sanj in iluzij. To obdobje je odlično za nove ideje, prepustite se svojim mislim in delajte na uresničitvi svojih sanj. Ljudje, ki so povezani z umetnostjo, bodo doživeli razcvet in naval navdiha, ki ga je treba uporabiti.

Če ste svobodni, dajte priložnost nekomu, za katerega niste prepričani, ali je prava oseba za vas. V tem obdobju so pogoste nove ljubezni in poznanstva, ki lahko trajajo celo življenje. Vendar bodite previdni. Ker je Neptun planet sanj in iluzij, obstaja možnost, da preveč fantazirate in odidete stran od realnih ciljev in možnosti.