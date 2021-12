Svetovno priznana astrologinja svari: Druga polovica leta 2022 bo katastrofična

Prenehajte upati, da se bo življenje povrnilo v stare tirnice, da bomo še živeli kdaj tako, kot smo pred pandemijo. »Najverjetneje bomo imeli novo normalno stanje s periodičnimi sunki v takšni ali drugačni obliki in leto 2022 bo indikativno,« pravi astrologinja in avtorica Tatiana Borsch.

Borscheva je svetovno priznana in priljubljena ruska astrologinja, znana po svojih natančnih napovedih. Tako je napovedala svetovno gospodarsko krizo in nenadne dogodke leta 2020. Po njeni napovedi je prihajajoče leto 2022 razdeljeno na dve ločeni obdobji – zelo ugodno prvo polovico in bolj skrb vzbujajočo drugo polovico leta.

»Jupiter in Neptun bosta prevladovala v tem obdobju in skoraj vse leto bosta imela v ribah zelo močno energijo. V ribah vladata medicini, nafti in plinu, umetnosti, vesolju, virtualni resničnost in morju. Pričakujemo lahko veliko razvoja na teh področjih,« je dejala Borscheva. Po njeni napovedi si bomo lahko ogledali neverjetne filme, glasbene produkcije in slike, veliko umetniških del pa bo imelo tudi vesoljsko ali pomorsko tematiko. »Z močnim vplivom Jupitra bi lahko opazili povečano proizvodnjo in večje zanimanje za elitne vinske znamke,« dodaja.

Naslednje leto bodo podnebne spremembe še naprej povzročale opustošenje po vsem svetu, saj Jupiter in Neptun prinašata velike poplave, hujše, kot smo jih kdaj videli. Povečala se bo tudi vulkanska aktivnost, čakali naj bi nas večji potresi. Ledeniki se bodo še naprej topili in tega ni mogoče ustaviti. Ljudje, ki živijo ob obalnih regijah, bi morali razmisliti o dodatnih previdnostnih ukrepih za pripravo na spomladanske poplave.

Maja Jupiter preide iz nevtralnih rib v bojevitega ovna in tam ostane do oktobra. Pričakujemo lahko, da bo po svetu izbruhnilo več požarov, ki bodo povzročili velike ekološke in človeške izgube.

V začetku avgusta naj bi se stvari nenadoma obrnile (še) na slabše

Konfrontacija z Marsom vodi v negativnost, krize in vojne. »V tem času bi lahko opazili tudi pojav novih vrst bolezni ali nadaljnje mutacije koronavirusa,« pravi Borscheva.

Težek čas bo tudi zato, ker je Uran v biku od leta 2018 in bo tam ostal do 26. aprila 2026. Ta dogodek se zgodi vsakih 84 let. Po njenem mnenju lahko prav to sproži vojno, kot naj bi se zgodilo že v preteklosti (s tem astrološkim dogodkom povezuje krimsko in drugo svetovno vojno). »Že smo lahko bili priče stopnjevanju vojaških napetosti. Na žalost je to šele začetek tega, kar prihaja. Spopadi na žariščih se bodo v drugi polovici leta 2022 okrepili, kar bo oslabilo države članice Nata,« pojasnjuje.

Druga polovica leta 2022 bo burna tudi zato, ker bo prišlo do razkritja določenih skrivnosti in republikanci v ZDA bodo postali močnejši. Vpliv nekdanjega predsednika Donalda Trumpa se bo povečal, kar bo vodilo v resne spopade znotraj demokratičnih institucij. Države, ki trpijo zaradi gospodarske nestabilnosti, bodo doživele spremembe v vladi, če ne celo popolni politični kaos. Kitajska in Rusija se bosta okrepili, kar bi se lahko nadaljevalo tudi leta 2023 ali 2024. Številne države bodo doživele proteste in nemire, ljudje pa se bodo upirali oblastem, s čimer se približujemo revoluciji.

»Številne države, vključno z ZDA in Kitajsko, bodo obnovile svoje gospodarstvo, Kitajska bi lahko postala vodilna v svetu. V prvi polovici leta bi lahko opazili tudi rast novih in obstoječih kriptovalut,« zaključuje Borscheva.