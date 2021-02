Svetloba potisne na dan temo

Guruji pravijo, da je ukvarjanje z duhovnostjo, kot bi stopil v ogenj, ki te celega požre. Pri tem namreč na plan privrejo naša potlačena čustva in blokade, ki jih moramo razrešiti. Nič drugega ne moremo, kot da jih spustimo in se nehamo upirati, čeprav se zdi, da so obdobja naših notranjih in zunanjih preizkušenj tako naporna, kot da bi nas nekaj trgalo na koščke. Res je, da se lomimo, ni pa nevzdržno, saj nam prav te okoliščine pomagajo rasti, poudarjajo duhovni učitelji.



Če začnemo opazovati življenje s širšim zavedanjem in pozabimo na svoje senčne plati, to še ne pomeni, da ne obstajajo več. Zato se ne smemo pretvarjati, da jih ni, ali jih potlačiti, saj bodo tako še močneje privrele na plan. Proces stopanja v luč namreč ne pomeni, da bomo nemudoma postali razsvetljeni. Bolj ko stopamo v svetlobo, več teme se bo pojavilo v našem življenju kot njeno nasprotje.



Namen je, da bi dosegli ravnovesje, česar ne moremo, če pometamo stvari pod preprogo. Temo moramo torej sprejeti in jo nato preobraziti v svetlobo. Če jo odrivamo, bo samo pridobivala moč in razsežnost. Zato se zavedajte, da nas tema iztirja, le ker ji dovolimo, in da je del vsakega človeškega bitja, zaradi česar nismo nič manj duhovni.

