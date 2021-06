Šamani v Andih posvečajo veliko pozornost t. i. svetim sanjam, ki kažejo usodo planeta in ljudi na njem. Svete sanje so zemljevid prihodnosti, ki pomagajo prinašalcem svetlobe uvideti, kako deluje univerzalni vesoljni red.



»Ko se zavedamo, da smo sanjali svete sanje, spoznamo, da je vse povezano, da vesolje pulzira in je zavestno, teži k ustvarjanju lepote in harmonije. Vsak od nas je del večje zgodbe, in če to pozabimo, se naše sanje spremenijo v nočne more in naša življenja v kaos,« pravi šaman dr. Alberto Villoldo, ki opozarja tudi na to, da smo se v času podnebnih sprememb, vojn in bolezni preveč usmerili v hlepenje po slavi, sreči in moči.



Svete sanje nas vabijo, da pogledamo prek tega, odkrivamo skrivnosti življenja, smo pogumni ter ne priznavamo splošno sprejetih norm brez pomisleka. Ko prejmete svete sanje, se povežete z ustvarjalno energijo vesolja, ki vam pomaga pozdraviti sebe in druge, vas navda s pogumom in zavedanjem, kdo v resnici ste, ter vam daje vizijo, kako širiti svetlobo in mir po svetu. Zato bodite pozorni, ali se v vaših sanjah skrivajo skrita sporočila za človeštvo.

