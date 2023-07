Superluna je tu, 4 astrološka znamenja čakajo korenite spremembe

V ponedeljek, 3. julija, bo na nebu zasijala polna luna v znamenju kozoroga. Imenujemo jo tudi superluna, saj je zaradi bližine Zemlji videti precej večja kot običajno. Čeprav se to zgodi približno tri- do petkrat na leto, bo letošnja za okoli 7 odstotkov večja. Astrologi napovedujejo, da bo imela največji vpliv na naslednja štiri znamenja, prinesla jim bo energijo blaginje in napredka.

Oven

To je obdobje, ko vas bodo zvezde poklicale, da se osredotočite na kariero in poklicna prizadevanja. Na splošno ste človek akcije, a zdaj boste imeli dodatno motivacijo, polni boste produktivne energije.

Naj bo zaključek dolgoročnega projekta, na katerem ste delali, ali pa vam služijo kot navdih in povod za nova prizadevanja; v vsakem primeru bo vaš glavni poudarek na prihodnosti vašega podjetja.

Rak

Omenjena superluna osvetljuje vašo sedmo hišo romantičnih odnosov in poudarja željo po močnih, stabilnih odnosih. Čeprav lahko razumete vzpone in padce v življenju, si prizadevate za odnose, ki imajo namen in so varni. Razumete pomen varnih odnosov, in če niste v njih, lahko trpite ali se borite z anksioznostjo. Ne pozabite, vstopajte v odnose samo s tistimi, ki vam lahko ponudijo stalnost.

Tehtnica

Polna luna v kozorogu prinaša željo po zanesljivosti in stabilnosti v vašem domu in zasebnem življenju. To bi bil lahko ključni trenutek za vašo življenjsko situacijo, ki vam lahko prinese možnost spremembe prebivališča ali velike spremembe v družinski dinamiki. To je čas, da resno razmislite o načrtih za družinsko življenje – če ste bili kdaj neodločni, zdaj pričakujte jasno vizijo in cilje.

FOTO: Vladayoung Getty Images/istockphoto

Kozorog

Astrološko znamenje kozorog bo glavni junak tega obdobja! Če ste bili zadnje čase prepuščeni na milost in nemilost svojih čustev, je končno prišel trenutek, ko boste začutili stabilnost in boste dokaj objektivni. Sebe boste postavili na prvo mesto, ne glede na vaša čustva do drugih. Ta polna luna je idealen trenutek, da razmislite o osebnih dosežkih, na katerih delate, in o tem, kaj vam je v življenju resnično pomembno in za katere ljudi imate vedno prostor v svojem življenju.