Šum v moško-ženskem odnosu: Oni preprosto ne razumejo njenega čustvenega sveta

Ženske se odpiramo in zapiramo, moški pa ne razumejo, da smo v enem trenutku prijazne in odprte, v naslednjem pa ne več, in čustvene povezanosti ni več … Moški je v čustvenem svetu izgubljen, to ni njegova domena, pravijo psihologi, zato se umakne, ko začne ženska govoriti o čustvih, ker ne ve, kaj naj s tem počne, zanj je to nepotreben balast. Moški razumejo dejstva in bistvo. Izziv je sodobne ženske naučiti komunicirati z moškim in prepoznati, kako smo si različni.

Če želimo priti v njegov svet in mu povedati, kaj potrebujemo, mu moramo to povedati na njegov način, tako da bo razumel. Glavna težava pa je spet v tem, da se v ženskih čustvih moški izgubljajo, pravijo psihologi. Šele pozneje ženske ugotovimo, kako smo se v fazi zaljubljenosti prilagodile moškemu, ker smo tako hrepenele po odnosu, da smo se bile voljne prilagoditi.

Na začetku zveze poskušamo ugotoviti, kakšne so bile partnerjeve prejšnje ženske, kaj ima najraje pri ženski, kaj si želi, in se začnemo prilagajati. In voljne smo se prilagajati do te mere, da popolnoma zanikamo svoje življenje, prekinemo odnose s prijateljicami, menjamo službo, vse, samo da bi imele odnos. Ko pa se ženska prebudi, ugotovi, koliko se je bila pripravljena prilagoditi in da v čustvenem smislu ni dobila tega nazaj v enaki meri, kolikor se je razdala. Tedaj nastopi kriza v odnosu in odločimo se, ali želimo iti naprej. Takrat moramo pri sebi sprejeti, kar nas boli in nosimo s sabo od otroštva, saj iz tega ustvarjamo vse svoje odnose. Če stvari ne rešimo v sebi, jih namreč predamo naprej naslednji generaciji.