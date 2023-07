Težava je, da ljudje ves čas negativno razmišljamo in se ne povezujemo med seboj. Zato bomo morali postati bolj zavestni in stopiti skupaj, saj je to edini način, da kolektivna zavest preseže »negativna čustva«, pravijo guruji.

Seveda bodo še situacije, v katerih se bomo borili, maščevali, jezili, kajti le dokler so ta čustva na Zemlji, lahko obstaja tema, kar pomeni, da se jim ne moremo popolnoma izogniti. A če imamo notranji mir, se ne odzivamo na zunanje provokacije.

Smo tam, kjer moramo biti

Trenutno imamo ogromno front, življenje je vse težje, a vendarle je vsak tu s svojim poslanstvom in ima košček sestavljanke širše slike – eden dviga kolektivno zavest, nekdo drug se bori za čisto vodo. Vsak naj le opravlja svoje delo in vse se bo sestavilo. Vsi smo namreč natanko tam, kjer moramo biti, ta čas pa nas uči potovati s tokom reke. Na poti poslanstva so vedno prepreke, zato se je treba prilagajati, iskati rešitve. Vedno se ob tem tudi kaj naučimo.

Stvari nikoli ne pridejo naključno, brez pomena, vedno so za njimi lekcije, informacije. Zato ne vstopajmo v situacije s prepričanjem, da se nam nič ne zlaga, z dramo in paniko. Vprašajmo se, kaj nam želijo povedati, kako naj se obrnemo, kako moramo spremeniti enačbo. Tudi zdaj namreč nastajajo čudovite poslovne in osebne zgodbe in kljub vsemu je možnost, da nam uspe, za kar si prizadevamo.