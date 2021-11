Stres je vir blokad

Potrtost in napetost sta glavna krivca, da postanejo naši energijski kanali nepretočni, s tem pa zamre tudi naša sposobnost za uresničevanje namer. Kadar je človek pod stresom, ni sposoben delovati učinkovito, saj je njegova namera ovirana, njegovi potenciali in sposobnosti pa se zmanjšajo. Stres nam hkrati napne mišice, toda če rešujemo to težavo s sproščanjem, se borimo le s posledico, ne pa tudi z vzrokom.

Depresija, potrtost, zaskrbljenost in strah povzročijo, da so mišice v krču. Psihična napetost torej povzroča to stanje – in šele ko jo odstranimo, izkoreninimo vzrok, posledično pa se sprostijo mišice, pravijo guruji. Edina rešitev za premagovanje stresa in znižanje psihične napetosti je znižanje pomembnosti situacije, ki ju povzroča.

Stresa se lahko znebimo v trenutku, tako da mu znižamo pomembnost. Situacije ne moremo spremeniti, s težo pomembnosti na svojih ramenih pa ne moremo učinkovito delati. Stanje se torej spremeni samo ob znižanju pomembnosti.

Imuni proti stresu postanemo tako, da svojo navado, da postanemo napeti zaradi vsake malenkosti, zamenjamo z navado, da smo sproščeni, kadar koli je mogoče. Ne gre za otopelost, ampak stanje ravnovesja, celosti, enosti, brez polarnega razmišljanja, da je svet dober ali slab in da smo v njem ubogi ali ne.

Naučite se sprostiti v najkrajšem možnem času in ostanite sproščeni v vseh mogočih okoliščinah. Z notranjim pogledom lahko prav tako v vsakem težavnem trenutku potujete po telesu in sprostite napetost v vsaki mišici. Sčasoma se boste naučili to vajo opraviti v nekaj sekundah.