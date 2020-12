Strelec z zemeljskim ascendentom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Strelci z zemeljskim ascendentom se znajo osredotočiti na cilj in ga z vztrajnostjo doseči. FOTO: Globalmoments/Getty Images

Strelec z ascendentom v biku je zmagovalna kombinacija dveh načel: drugič se bom odrezal bolje in stoj, opazuj in poslušaj. Bikova potrpežljivost in strelčev optimistični pogled v prihodnost sta dober kompromis. Bikove značilnosti postanejo manj močne, strelec pa se prizemlji. Tako se znajo zbrati in vztrajno končati vse, kar si zastavijo. Ne obljubljajo, česar ne morejo izpolniti, in se ne izgubljajo v nerealnih sanjarjenjih. Bikova nota jim zagotavlja tudi trdno finančno sliko, ki omili vse skrbi glede denarja.Dobri so v tem, da poženejo reči v tek ter zagotovijo, da delujejo, kar vključuje tudi razlago načrta drugim. Pogosto se preprosto znajdejo na pravem mestu ob pravem času, da ustvarijo dobiček ali dobijo pomoč. Vse jim gladko teče, dokler zmorejo ohraniti lahkoten pristop, brez nepotrebne bikovske teže, trme in arogance. Radi se zabavajo, a včasih postanejo naporni, zato je bistveno, da se sprostijo.Skromna in uslužna devica v ascendentu se tudi dobro prileže optimističnemu strelcu, ker ta zlahka popravi njeno ne preveč dobro mnenje o sebi s svojo brezmejno pozitivnostjo. Hkrati ti ljudje nikoli ne prezrejo malenkosti. O vseh rečeh se prepričajo in jih analizirajo, namesto da bi se zaletavali z glavo v zid. Dobronamerni so, pripravljeni pomagati. Imajo sposobnost ohranjati zdravo mero skromnosti, čeprav uživajo v strelčevem uspehu. Njihova največja prednost je, da strelčevo veselje in zaupanje preplavita težnjo po samoobrambnem vedenju v slogu »ubogi jaz, tega preprosto ne morem prenesti«, značilnem za device. Prav nič ne tarnajo – raje zajahajo val in gredo.Vedno najdejo nekaj, kar jih zanima, zato se nikoli ne dolgočasijo. Radi rešujejo težave in v prostem času so lahko reševalci križank, kar spodbuja njihov um. Skrivnost njihovega uspešnega reševanja problemov je, da znajo pod analizo vedno potegniti sklepe, kot bi imeli skoraj magičen uvid v situacijo. S svojim optimizmom in hkrati pripravljenostjo pomagati so zelo priljubljeni.Strelci z ascendentom v kozorogu imajo v sebi dvojnost – strelec je prijazen in pozitiven, toda kaj hitro lahko prevlada kisla in negativna kozorogova narava. Poslovno so uspešni, a veliko truda morajo vložiti v pozitiven odnos do življenja. Če popazijo na odnos do drugih in sebe, lahko prilezejo na vrh in so občudovani. Toda še vedno jih zaznamuje omenjena dvojnost. Živahnost se postavi nasproti njihovi hladni, premišljeni in prizemljeni strani osebnosti.Če le znajo uskladiti obe plati, je lahko odgovoren pristop z zmagovalno naravnanostjo ključ do uspeha. Veliko bolj so zanesljivi kot drugi strelci, kar lahko poveča njihovo priljubljenost. Znajo namreč usmerjati druge, so kot lokomotiva, ki vleče preostale vagone naprej. Če so poklicno preveč uspešni, lahko izgubijo občutek za druge. Priporočljivo bi bilo, da se naučijo potegniti svoj veseljaški strelčevski optimizem iz rokava, ko ga potrebujejo. Če se bodo znali sprostiti, namreč zanje ne bo nobenih omejitev več.