Strelcem stoji ob strani Atena

Z osebnimi planeti ali ascendentom v strelcu ste povezani z Ateno, boginjo modrosti, ki predstavlja človeško inteligenco. V eni roki drži bodalo, v drugi pa vreteno, simbol človeških usod.



Prvotno je Atena predstavljala enega od vidikov grške Trojne boginje, dokler niso oblikovali olimpijskega vrha z Zevsom na čelu. Po poznejših mitih se je rodila iz njegovega čela, in sicer kot odrasla in oborožena ženska. Grki so jo postavili za zaščitnico Aten, kjer je njen kip iz čistega zlata krasil Akropolo.



Človek z njeno noto je samozadosten, ponosen, razgledan in avanturističen. Tudi strelke tako kot ona obožujejo svobodo in ne marajo biti privezane ne v odnosih ne v drugih življenjskih projektih. Ne pustijo se omejevati. Pogosto so večje kot življenje samo. S težavami se spopadajo pogumno. Običajno nimajo težav s samozavestjo, so optimistične, entuziastične, pustolovske, radovedne, ves čas si širijo obzorja in osvajajo novo znanje, rade potujejo, spoznavajo nove deleže in običaje.



Rade so zunaj, v naravi in fizično aktivne. Zaupajo svoji presoji in se zanašajo na modrost, ki jim je skupna z njihovo zavetnico.