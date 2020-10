Strategije za uspeh na delovnem mestu

GETTY IMAGES Dobro premislite, preden kritizirate sodelavce, raje odkrijte, na katerih področjih ste lahko na isti valovni dolžini z njimi. FOTO: Paul Bradbury/Getty Images

Kako poveste, kaj si želite?, svetovalec za poslovno komuniciranje, meni, da lahko vsako sporočilo učinkovito posredujete v tridesetih sekundah ali manj. Trije ključni elementi komunikacije so ujeti, obdržati in prepričati, pravi. Zato tudi vi na delovnem mestu premislite, kaj bi radi dosegli, in se s svojo prošnjo napotite k tistemu, ki jo lahko uresniči. Cilj vam mora biti jasen, saj ga boste le tako lahko posredovali naprej. Začnite pogovor tako, da boste poslušalca pritegnili. Vaša prošnja naj bo utemeljena z nekaj predhodnimi stavki, da se ne bo mogel izogniti s preprostim: »Bomo razmislili.«Če vas tare, da je nekdo manj sposoben dobil boljšo priložnost, si ponovite misel duhovnega učitelja: »Če bi bil svet tako urejen, da bi moralo biti pravično, ne bi nobeno živo bitje preživelo niti en dan.«Dyer meni, da nam zahteva po pravičnosti preprečuje, da bi z drugimi učinkovito komunicirali. Namesto da premišljujete, da jim gre bolje, se zazrite vase. Katere stvari se vam zdijo krivične? Se vam zdi, da bo težava izginila, če se boste zaradi nje sekirali? Naredite si spisek krivic in obračunajte z vsako. Ko boste predelali vse notranje vzorce, ki vas omejujejo in ovirajo, se boste zlahka lotili tudi zunanjih sprememb.Preden se odločite, da boste nekoga kritizirali, premislite, kaj boste s tem dosegli, svetuje in predlaga, da tistega, ki ga nameravate kritizirati, najprej vprašate, ali si kritiko želi slišati. Morda ga bo spodbudila k večji neučinkovitosti. Če ste se kljub vsemu odločili povedati svoje mnenje, morate kritiko vedno izreči na samem, biti morate jasni in uporabljati besedo jaz. Razložite, zakaj kritizirate, in zahtevajte odziv. Poslušajte predloge tistega, ki ga kritizirate, in jih na koncu povzemite in potrdite. Ne imejte že vnaprej v glavi scenarija, raje sproti ustvarjajte dialog.Kaj pa če sovražite svoje delo? Negativni odnos do zaposlitve lahko spremenite s formulo: posezite, tvegajte in odločite se. Predlaga, da najprej razmislite o novih načinih opravljanja dela. Sprašujte se, kako bi vi vodili podjetje in ga izboljšali. Poiščite čim več informacij o delu, ki ga opravljate, saj pomenijo moč. Tvegajte in preizkušajte nove delovne pristope. Zabeležite si pozitivne stvari, ki vam jih prinaša delo, vključno z malenkostmi, kot sta dobra kava ali kratka oddaljenost od doma. Pomislite na službe, za katere menite, da so slabše kot vaša. To vam bo pomagalo ceniti, kar imate, če pa se vam bo zdelo, da je slabih stvari kljub vsemu preveč, začnite iskati novo.