Strah vpliva na ledvice

Čustvena paleta vsakega izmed nas je sestavljena iz sklopov primarnih negativnih čustev, to so strah, žalost in jeza. Vsaka z njimi obarvana čustvena reakcija prispeva k nastajanju blokad v pretoku življenjske energije, hkrati pa po taoističnem prepričanju vsako omenjeno čustvo drugače vpliva na telo, organe in zdravje. Pravijo tudi, da so prav naši čustveni odzivi glavni način, kako zapravljamo in razdajamo svojo energijo.

Že indijska sveta besedila z duhovnimi napotki opisujejo strah kot enega temeljnih človeških občutkov. Pravijo, da gre za naravno reakcijo v odnosu do ljudi, ki nas obdajajo. Doživljanje strahu sicer sovražimo. Občutimo ga kot hladnega, razumemo ga kot izgubo moči in nečesa, kar nam je pomembno.

Doživljamo ga tako intenzivno, da se vse življenje borimo proti njemu. Gre za reaktivno čustvo, ki sčasoma pusti zdravstvene sledi predvsem na ledvicah, ki so skladišče naše osnovne energije, zato se počutimo slabotne in neprizemljene. Blokade, ki jih je povzročil strah, v spodnjem delu telesa motijo pretok energije v ledvicah in žlezah ter onemogočajo normalno nastajanje hormonov.

S hladnim občutkom strahu se soočamo, ko doživljamo izgubo ali nimamo nadzora nad situacijo, naj gre za trenutni položaj ali dolgotrajno stanje.

Taoisti pravijo, da je najboljša terapija pri strahu ogrevanje ledvic, kar bo uravnovesilo telo in zaščitilo srce. Ko se v vas prikrade strah, je najpomembnejše, da se mu ne vdajate in ne pustite, da um s strašljivimi scenariji še poslabša situacijo.

Pustite občutku, da samo je, moten pretok energije v sončnem pletežu. Ostanite mirni, segrejte telo in vzpostavite in vzdržujte normalni ciklus dihanja. Če vas je pogosto strah, se zaposlite, bodite aktivni in z meditacijo premagujte črne scenarije uma.