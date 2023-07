Energija in informacija sta povsod v kvantnem polju kot čisti potencial. Na kvantno polje hkrati nenehno vplivajo naše namere in hotenja. Edina razlika med nami in npr. drevesom je vsebina informacije in energije. Naše telo ni ločeno od vesolja. Samo v umu je vse razdeljeno na posamezne enote, kar ustvarijo filtri v naši percepciji.

Človek se ni le sposoben zavedati informacij in energije kvantnega polja, lahko celo vpliva na svoje razširjeno telo, okolje in svet ter manifestira dogodke. Zavestnost spremljata pozornost in namera. Čemur koli posvečate pozornost, se bo okrepilo, če to želite ali ne.

Zato naredite seznam želja, nosite ga s seboj in ga poglejte pred meditacijo ali spanjem ter takoj, ko se zbudite. Prepustite svoje želje ustvarjalnemu procesu v polju čiste potencialnosti. Zaupajte, da se bodo uresničile ob pravem času. Bodite zavestni v sedanjem trenutku pri vsem, česar se lotevate.

Dostopamo do bistva želje

Po drugi strani zakon navezanosti pravi, da moramo, če želimo ustvariti kar koli v fizičnem svetu, spustiti navezanost na to. Tesno je namreč povezana z grabljenjem, hlastanjem, nujo. Ko spustimo navezanost na rezultat ter se osvobodimo boja med usmerjeno namero in navezanostjo na izid, dostopamo do bistva želje. To skriva resnično moč, navezanost pa temelji na strahu in negotovosti.

Naša zavest ve, kako zadovoljiti vsako našo potrebo. Vse zunanje je le odraz tega – hiše, bančni izpiski in oblačila. Vse je prehodno ter pride in gre. Hlastanje ustvari tesnobo in občutek praznine, saj zamenjujemo resnično z iluzijo. Navezanost izhaja iz nižje zavesti, saj nenehno iščemo zagotovila. Toda vse je minljivo.

Da smo lahko ozemljeni v trenutni izkušnji, potrebujemo modrost negotovosti. V njej boste našli svobodo, da ustvarite, kar koli si res želite. Spoprijateljite se z negotovostjo. Če ste jo pripravljeni sprejeti in zaupati, se bodo rešitve pojavile same od sebe. Stopite v polje vseh možnosti in bodite odprti za vse, kar se pojavi.