Ko se znajdete v težavah, ki se samo še poglabljajo, morate zavzeti distanco in pogledati širšo sliko, da bi ugotovili, zakaj se vam nekaj dogaja. Življenje je ciklično, in če pregledate vse pomembnejše dosedanje dogodke, boste opazili vzorec, izmenjavanje uspešnih obdobij rasti in napredka in padcev v krizo, da bi se okrepili in nečesa naučili.



Če boste pozorni, boste ugotovili, da se vedno ruši tisto, kar morate urediti. Če imate neurejene družinske odnose in nima najstnik postavljenih meja, se bodo prepiri kopičili, vaša jeza tudi, in če ne boste ničesar spremenili v medsebojni dinamiki, bo na koncu počilo. Otrok bo ponavljal letnik, vi pa boste imeli težave z želodcem. A če stopite korak nazaj, boste spoznali, da ni treba, da gredo stvari tako daleč. Ob bolečinah v želodcu se lahko vprašate, kaj se vam v resnici dogaja.



Prvi odgovor bo prihajal iz uma in bo logičen, a površinski, npr. »jem premastno hrano«. Če pa boste odkrivali naprej, boste ugotovili, da ste jezni, nemočni, da se borite za prevlado in nadzor, da se vam zdi, da vas prepiranje odvrača od vaše kreativnosti in poslanstva ter vam krade energijo, vse to pa je povzročilo blokado v sončnem pletežu. Vedno je vse povezano in za vse obstaja vzrok, samo globlje morate kopati, če ga želite najti.