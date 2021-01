Stopimo nazaj v svojo frekvenco

Vse se dogaja na poti razvoja, evolucije, poudarjajo guruji. Vse, kar se nam zdi kot negativna izkušnja, se v resnici dogaja, ker naša lastna duša usmerja pozornost na nekaj, kar se skriva pod problemom in moramo rešiti. Obstaja namreč razlog za vsak problem – na nekaj usmerjamo pozornost, da bi nekaj spoznali in razumeli. Torej v negativnih situacijah sploh ni toliko negativnega, kajti vse so samo nevtralne informacije, ki kažejo, kaj vse lahko uporabimo za svojo rast.



Stvari tako tudi ne moremo preprečiti. Če jih želimo, jih še hitreje spodbudimo oziroma jih dobimo v vsakem primeru. Opazujete lahko, da se vam v bližini obupnega človeka zniža vibracija. Toda hitro jo lahko spet dvignete, ker gre za vašo odločitev. Ko si namreč v svoji domači frekvenci, naravnem stanju, ko uživaš v sebi in si zadovoljen, lahko uskladiš vibracijo z ljudmi, ki so nesramni, negativni, žrtve, lahko čutiš, kar čutijo oni, in trpiš, toda moraš se naučiti prepoznati, kdaj te odnese iz lastnega središča. In ko to opaziš, veš, da se ti ni treba tako počutiti.



Drugi niso povzročili naše spremembe počutja, sami smo si izbrali vibracijo, ki se ujema z njihovo, zato nam ni treba več početi tega, če ne želimo. Lahko se vrnemo v tisto, kar želimo čutiti sami. Imate sicer možnost izbire, lahko se uskladite z vsem, kar čutijo drugi, in iščete vibracijske podobnosti z njimi v svojo škodo – ali pa usvojite navado nenehnega osrediščenja nazaj v svojo najboljšo vibracijo.



Naj bodo drugi, kakršni so, naj bo situacija, kakršna je – ko se ji ne upiraš več, ti kar naenkrat padejo na pamet rešitve, tok prevzame krmilo in pomakne zadeve naprej v nov razvoj.