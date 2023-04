Štirje astrološki znaki, ki se najpogosteje ločijo: nagnjeni so k varanju, na partnerja sploh ne pomislijo

Astrologi menijo, da so nekatera znamenja bolj nagnjena k večjim izzivom v zvezah in zakonu ter so zato bolj dovzetna za ločitev. In verjamejo, da imajo z monogamijo največje težave prav naslednji štirje znaki, piše index.hr.

Bik

Biki so trmasti in želijo imeti vse pod nadzorom, kar lahko vodi v konflikte v razmerju oziroma zakonu. Včasih so lahko materialistični, čustvena komponenta, ki je v razmerju bistvena, pa jih ne zanima kaj dosti.

Dvojčki

Dvojčki so nagnjeni k spremembam in včasih se v razmerju, zakonu, hitro ohladijo. Astrologi prav tako menijo, da imajo lahko težave z zvestobo.

Levi

Levi so radi v središču dogajanja in se težko prilagajajo situacijam, kjer niso zvezde. Včasih neradi poslušajo mnenja in poglede drugih ljudi, kar jim lahko v zvezi predstavlja velik izziv.

Tehtnica

Tehtnice se po navadi izogibajo konfliktom in se včasih raje odrečejo lastnim željam, kot da bi se borile za svoje prepričanje. To lahko v zvezi povzroči občutke nezadovoljstva in razdora.