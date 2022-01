Štirje astrološki znaki, ki bodo pravo ljubezen doživeli šele po 30. letu

Če hrepenite po pravi ljubezni, ne skrbite. Astrologi pravijo, da nekateri astrološki znaki svojo sorodno dušo srečajo šele po svojem 30. letu starosti.

Oven

Nekateri pravijo, da je moto ovna naslednji: »Kakšna ljubezen, o čem govoriš? Najprej je kariera, napredovanje v službi.« Ne, oven ni neobčutljiv, ampak preprosto nima časa. Čeprav je ognjevit, še vedno išče pravo osebo in po 30. letu na ljubezen gleda povsem drugače.

Rak

Prvič, rak se boji, da bi ga prizadeli. Prepričan je, da se bo zaljubil v napačno osebo in mu bo ta strla srce. In drugič, rak počasi dozoreva in prava ljubezen mu prekriža pot v dokaj zrelih letih.

Devica

Osebe, rojene v tem znaku, so natančne in disciplinirane. Prepričane so, da je ljubezen za šibke. Zaposlene so z delom, s služenjem denarja, z navezovanjem stikov. Ko bodo prepričane o sebi in tem, da lahko poskrbijo za svojo ljubljeno osebo, bodo našle sorodno dušo.

Kozorog

Zadržan kozorog lahko vse življenje živi brez ljubezni, velikokrat jim rečejo kar »večno samski«. Vseeno pa so nagnjeni k zaljubljenosti in zvezam, ki jih dočakajo kasneje v življenju, piše mondo.rs.