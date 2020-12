Stik z duhovnim vodnikom, ki je kot prijatelj

Duhovni vodniki so kot prijatelji in učitelji v duhovni obliki. Vedno so blizu nas in nas nežno spremljajo na naši poti. Nekateri so z nami od rojstva do smrti, drugi pa le v določenih obdobjih. Želijo nas usmeriti na pravo pot glede na to, kaj se moramo naučiti na Zemlji.



Kadar nekaj preprosto veste ali se vam zdi, da vas vleče v določeno smer, je na delu duhovni vodnik. Komunikacijo z njimi pa lahko okrepite tudi prek meditacije, v kateri se vam bodo lažje približali, saj boste naravnani na drugačno frekvenco. Najdite miren kotiček in nekaj minut umirjeno dihajte. Ko se pojavi misel, jo zaznajte, a se spet osredotočite na dih. Ko se vaše misli umirijo in se počutite sproščene, začnite vizualizirati gozdno jaso s potjo do nje. V središču te jase si predstavljajte klop s prostorom za vsaj dve osebi. Zaznajte čim več podrobnosti – zvok, vonj, barve …



Nato štejte nazaj od deset do ena in pokličite vodnika, predstavljajte si, da hodi po poti proti vam, nato pa sede nasproti vas. Bodite odprti za različne možnosti, kako je videti, saj lahko ni v človeški podobi, ampak v obliki krogle svetlobe, živali, angela ... Ker so energijska bitja brez fizične oblike, se namreč materializirajo različno. Prepoznali pa jih boste tudi po njihovi energiji oz. občutku, ki ga imate ob njih. Ko je z vami, mu lahko postavljate vprašanja – tudi, kako mu je ime.



Lahko ga boste intuitivno poznali ali spoznali le prvo črko. Bodite potrpežljivi, ko vam odgovarja na vprašanja. Pogosto pa vam bo, šele preden gre, predal sporočilo.