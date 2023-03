Stelij v zračnih in vodnih znamenjih prinaša močno skoncentrirano energijo

Ko se v določenem znamenju zbere več planetov, rečemo, da imamo stelij. Pomembno je, da se naučimo to silno energijo izživeti konstruktivno in na najvišji ravni, kajti če tega ne naredimo, se bo velika sila neobvladano izživela kot vsakdanje nezadovoljstvo in nam prinašala težave.

Stelij v dvojčkih nakazuje izjemne retorične sposobnosti, silno energijo je treba usmeriti v mentalno ustvarjanje, poučevanje, pisanje, novinarstvo, nujno je, da oseba najde neko obliko izražanja, s katero pride v stik z zunanjim svetom. Če ne bo našla ustvarjalnega izraza, bo delovala zelo nemirno, nestalno, razdvojeno in lahko z eno roko rušila, kar je z drugo prej gradila.

Stelij v raku naredi človeka zelo toplega, mehkega, družinskega in skrbnega. Idealno bi bilo, da oseba kreira družinsko podjetje, naj gre za kmetijstvo, gostinstvo, vrtec, psihoterapevtski studio. Da vloži vso svojo čustveno energijo v zagon nečesa novega, kar podpira in neguje ljudi širše. Še najbolj podjetja, ki so prijazna do otrok in žensk. Če človek te silne podjetne energije ne bo vložil za dobrobit skupnosti, bo deloval muhasto, preobčutljivo in psihično ranljivo.

Ko se v določenem znamenju zbere več planetov, imamo stelij. FOTO: Neirfy/Getty Images

Stelij v tehtnici od človeka zahteva, da se konstruktivno povezuje z drugimi. Šele v povezovanju, sodelovanju, lahko tudi poslovnem partnerstvu se bo veliko energije sprostilo, s tem pa bo manj verjetnosti, da bo oseba postala lenobna, nezainteresirana, pasivna, pretirano prijazna. Stelij tu lahko izvleče iz človeka veliko potrebo po pravici, tako da bo v korist pravnikom, in sposobnost za diplomacijo, ki bo koristila diplomatom.

Stelij v škorpijonu nakazuje, da ima oseba v sebi skrito hidroelektrarno, ki jo mora modro in zavestno izkoristiti, da ne bi delovala samouničevalno. Človek se mora vsak dan soočati s trpljenjem človeštva, s temnimi vidiki ljudi, z močjo seksualnosti, odkrivanjem skrivnosti. Ukvarjanje z okultnim, delo zdravilca ali psihoterapevta, kriminalista, tudi mrliškega oglednika, detektiva, kirurga, ginekologa, izdelovalca tatujev bo delovalo kot pozitivna sila, ki bo zmanjševala lastno destruktivnost.

Stelij v vodnarju pogosto prinaša idealiste, čudake, posebneže. Če človek to svojo drugačnost usmeri v umetnost, znanost, filozofijo, z napredno energijo v sebi lahko premakne svet, spremeni svet tudi za druge ... Če oseba ne izživi sebe v obliki inovativnost na katerem koli področju, lahko postane psihično zelo obremenjena, nagnjena k teorijam zarote, preganjavici, predvsem pa je izjemno naporna za družbo.

Stelij v znamenju rib najpogosteje nakazuje velik ustvarjalni talent, včasih kaže tudi ogromen duhovni potencial. Če oseba intenzivne energije, ki jo nosi v sebi, ne usmeri v ustvarjalni izraz ali je ne izživi prek duhovnosti, lahko deluje izjemno kaotična, zmedena, nesposobna živeti v tem svetu. Preobčutljiva je, z večnim občutkom žrtve, ne more dati svetu tega, za kar čuti, da je rojena.