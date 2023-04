Stelij v prvih šestih hišah: pokaže, kje je več fokusa, tudi talenta in razvoja

Oseba s stelijem se bolj ukvarja s stvarmi, ki jih določena hiša predstavlja, tam je več fokusa, sčasoma lahko tudi več talenta in razvoja. Če je v steliju npr. Saturn, nas bodo področja, ki jih določena hiša simbolizira, bolj obremenjevala, a ker je Saturn neizprosen, nas bo temeljito naučil vsega, kar hiša predstavlja. Pomembno je, v katerih aspektih je stelij in kakšen je dispozitor. Negativni aspekti nanj, sploh malefikov in transaturnovcev, prinašajo več naporov, omejitev, bremen, dispozitor pa kaže, kaj bo sčasoma, čeprav nas ne more odrešiti izkušenj bremen.

Stelij v 1. hiši samostojno kaže osebo, ki ogromno energije usmerja vase, v svoj videz. Če so v njem svetlejši planeti, se rodi s posebno karizmo, lažje in hitreje s svojo podobo ustvari »znamko«. Če so v stelij vpeti naporni planeti ali je negativno aspektiran, bo več truda, napetosti pri uveljavljanju.

Stelij v 2. hiši kaže osebo, ki veliko pozornosti vloži v materialno področje, saj ji to posredno daje vrednost in varnost. Če so v stelij vpeti pozitivni planeti, bo to lažje, bolj spontano, človek se lahko rodi v bogato družino, če so v njem naporni planeti, bo več truda. Z Marsom bo borba stalna, s Saturnom postopna, a vztrajno napredovanje. Uran in Pluton lahko prinašata strm vzpon, a tudi strm padec.

Pokaže, kje je več fokusa, tudi talenta in razvoja. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Stelij v 3. hiši kaže osebo, ki je vezana na bližnje okolje, ima veliko potrebo povedati, je prilagodljiva in aktivna. Veliko se izobražuje, vse jo zanima, lahko je opravljiva. Ob prijetnih planetih z lahkoto pridobi naklonjenost okolice in se zna izražati, ob napornih je izražanje sebe nekaj, s čimer se veliko ukvarja, odnosi s sosedi so naporni.

Stelij v 4. hiši nakazuje osebo, ki potrebuje občutek varnosti. Tega gradi s tesnimi družinskimi odnosi, prek nepremičnin. Ob lahkotnih planetih bo avtomatično najšel svoj domek in v njem varnost. Ob zahtevnejših planetih bo družinska realnost naporna in se bo treba močno potruditi za čustveno in materialno varnost.

Stelij v 5. hiši kaže veselo, mladostno osebo, ki se rada druži z mladimi, je igriva, lahkotna, ustvarjalna. Včasih je vezana na športnike, drugič umetnike. Ob lahkotnih planetih je vez lažje najti, ob napornih je odnos z lastnimi otroki, z mladimi in športom nekaj, za kar se je treba potruditi.

Stelij v 6. hiši kaže, da je človekova pozornost pri zdravju, da se trudi zdravo živeti, lahko je skrben in veliko energije vlaga v zdravje drugih, tudi v male živali. Če so planeti lahkotnejši, je vlaganje v delo, sodelavce, zdravje ali živali prijetno, človeku vrača energijo. Ob zahtevnejših planetih nas delo in sodelavci lahko obremenjujejo, veliko pozornosti je na zdravem življenju zaradi zdravstvenih težav.