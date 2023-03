Stelij planetov: osebo močno določa po značaju in usmerjenosti

Stelij je aspektna konfiguracija, pri kateri se povezujejo vsaj trije planeti v karti. Konjunkcijo je v karti najlažje videti, saj pomeni, da sta dva planeta čisto skupaj. Stelij pa imamo, če so v določenem znamenju ali hiši več kot trije planeti.

Zelo natančno gledano v resnici to sicer ni dovolj, da bi skupino planetov imenovali stelij, je pa kljub temu pomembno, saj je na določenem področju zgoščene več energije in bo bolj izpostavljeno. Vsekakor hiša in znamenje v astrološki karti, v katerih je večji nabor planetov, dobita pomembnejšo vrednost. In ker je en planet dispozitor več povezanih planetov, postane dispozitor stelija eden od najpomembnejših planetov in ga moramo natančno proučiti, da bi vedeli, kako se bo ta skoncentrirana energija izražala v življenju.

Da bi bil stelij stelij, ni treba, da je v istem znamenju niti v isti hiši, le da med dvema planetoma v steliju ni več kot osem stopinj. Ni treba, da sta prvi in zadnji planet še v konjunkciji, le da je vsak planet v konjunkciji s tistim, ki mu sledi. Seveda je stelij v isti hiši in znamenju močnejši.

Ker gre za eno ogromno konjunkcijo, se energije različnih področij povežejo v eno samo močno, silovito dinamiko, kot bi različne kovine stopili skupaj v eno, in delujejo kot silno gibalo. Tisto, kar stelij predstavlja glede na znamenje in hišo, dispozitorja in aspekte na stelij, deluje kot nenadzorovana močna sila, ki se želi izraziti, lahko deluje celo rušilno na druga področja ali zaradi intenzivnosti potisne človeka iz ravnotežja. Nujnost izživeti, doživeti, izraziti, biti to, kar nas določa, je neizprosna v pozitivnem ali negativnem.

Najpomembnejši v steliju so neosebni planeti (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), najhitrejši planet in dispozitor. Po najhitrejšem planetu bomo dobili občutek, kako zgodba, vezana na stelij, poteka, kje se je začela, kam se bo razvila.

Kjer je v karti več planetov, je tudi več energije. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Neosebni planeti v steliju ga močno obarvajo, mu dodajo čisto drugo noto, da ves stelij diši po njih. Če je v njem Saturn, bo celotna energija stelija nekoliko bolj otežena, obremenjena, strukturirana, bolj resna, oseba zna biti bolj tehnični tip. Če imamo skupni dispozitor, nam ta planet kaže celoto tega, kaj lahko s to silno energijo ustvarimo, kam jo lahko popeljemo, kaj se lahko iz nje rodi.

Stelij je torej aspektna konfiguracija, ki dobesedno zlije različne arhetipe v silno, močno, nekompromisno gmoto, ki osebo močno določa, ne le po značaju in usmerjenosti, ampak jo sili v delovanje, včasih tudi za ceno katerega drugega področja življenja.