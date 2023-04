Stelij od sedme do dvanajste hiše

Včasih je del stelija pozitivno aspektiran z določenimi planeti, drugi del pa negativno z drugimi. Tudi to je treba upoštevati, saj bodo pozitivno vezani prinašali na to področje lahkotnejše in prijetnejše izkušnje, drugi pa napornejše in daljše učenje.

Stelij planetov prinaša močnejšo energijo na določeno področje. FOTO: Chrisgorgio/Getty Images

Stelij v 7. hiši kaže človeka, ki so mu odnosi pomembni, je močno usmerjen na druge, javnost, mora biti viden, opazen, potrebuje sodelovanje in povezovanje. Včasih to pomeni, da namenja veliko pozornosti partnerju. Če gre za prijetne planete, ki niso negativno aspektirani, je oseba javno sprejeta, prikupna, partner ji razširi svet. Če so naporni planeti v steliju ali je negativno aspektiran, potem so odnosi vir težav in učenja. A na dolgi rok lahko razvijemo diplomacijo, taktnost.

Stelij v 8. hiši nakazuje človeka, ki potrebuje svoj skriti svet. Veliko pozornosti je na finančnih vlaganjih, lahko je ujet (ob negativnih povezavah) v pretirano spolnost, manipulacije in samouničevalnost. Ob pozitivnih aspektih in spodbudnih planetih imamo lahko raziskovalce, tantrične mojstre, vse skrito nam koristi, nas podpira. Veliko pogosteje tak stelij nakazuje velika nihanja in pogoste naporne situacije.

Stelij v 9. hiši je znak, da je oseba radovedna, odprta, potrebuje jasno filozofijo, predstavo o svetu in širi znanje s potovanji ali izobraževanjem. V pozitivnih povezavah ima veliko priložnosti rasti in razvoja. Predvsem intelektualnega. Ob negativnih aspektih je večja verjetnost pravnih težav, a tudi tu lahko ob izzivih raste in odkriva nova obzorja.

Stelij v 10. hiši nakazuje veliko pozornost na poslovnem področju, statusu. Oseba s svojim delom, trudom, vztrajanjem lahko marsikaj doseže. Brez trpkih aspektov je uspeh hitrejši, ne pa nujno tudi stabilen. Ob zahtevnejših aspektih na stelij se oseba za svoj uspeh bolj trudi, a razvije trdnejše temelje in večjo notranjo moč in vztrajnost za poslovni uspeh.

Stelij v 11. hiši nakazuje, da je osebi zelo pomembno, da je tako ali drugače vpeta v družbo, skupnost. Ob mehkejših planetih brez negativnih aspektov bo to naredila avtomatično in z lahkoto, ob napornih planetih ali težjih aspektih na stelij ji bo to muka, napor, a z vztrajnostjo bo končno našla svojo jato. Bolj sebi podobno.

Stelij v 12. hiši nakazuje, da ima človek svoj skriti svet, za katerega nihče ne ve. Ne gleda na to, ali so lažji ali zahtevnejši planeti v steliju, jasno je, da bo potreboval dlje, da se bo naučil živeti to svojo energijo. Se pa kljub napornemu položaju v njej skrivajo umetniški talenti, duhovni potencial, možnosti dela iz ozadja. Toda če želimo, da omenjeni položaj ne povzroča psihičnih težav, si mora človek vzeti čas za svojo psiho, jo raziskovati in si dovoliti vsaj občasni odmik od sveta.