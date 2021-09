Ste vedeli, kakšen je vpliv tranzitnih planetov?

Vpliv tranzitne Lune bomo čutili samo nekaj ur, v času, ko se povezuje oz. aplicira v aspekt z drugim planetom. Ko se aspekt dovrši in se Luna začne umikati s stopinje, na kateri se je srečala z njim, njen vpliv izzveni. Sonce, Merkur in Venera lahko tako delujejo že dan, preden se približajo planetu, in na dan eksaktnosti, toda redko, ko zapustijo stopinje, na katerih je vpleteni planet. Mars naj bi deloval v času, ko je natanko na tisti stopinji kot drug planet, pogosto že stopinjo prej.



Jupitrovi tranziti znajo začeti delovati nekaj stopinj prej, preden sta planeta na isti stopinji. Že ko se Jupiter približuje drugemu planetu na pet ali šest stopinj, boste začutili optimizem in vedrino, ki usahneta, ko je dve stopinji čez stopinjo planeta. Saturnov vpliv se čuti tri ali štiri stopinje prej. Dve stopinji prej je zelo intenziven, toda pogosto se ob eksaktnosti občuti olajšanje (med težkimi Saturnovimi tranziti). Nato stopinjo ali dve pozneje doživite nov pljusk energije.



Uranov električni magnetizem, vznemirjenje, neutrudnost in želja po spremembah se začutijo pet ali šest stopinj, ko se približuje planetu. Ko je eksakten, običajno sledi dogodek – nekaj se zgodi na točno določen dan. Energija tranzita vztraja najmanj dve stopinji po eksaktnosti.

Neptunova čarobnost, navdih, karizma in zmedena, izmikajoča se energija, vključno z dovzetnostjo za prevare, deziluzije in dezorientacijo, začnejo delovati mnogo stopinj prej in vztrajajo do dve stopinji po eksaktnosti. Pri pozitivnih vplivih se povečajo ustvarjalnost, duhovnost in idealizem.

Plutonova moč se začne čutiti od štiri do pet stopinj, ko se približuje planetu, in mnogo stopinj po tem.



Tako kot pri Uranu in Neptunu lahko pričakujete, da boste občutili vplive nekaj let, saj se premikajo nazaj in naprej v svojem direktnem in retrogradnem ritmu in tako večkrat prečkajo iste stopinje. Kljub temu pa lahko pričakujemo, da se bodo dogodki odvili prav na dan stika z drugim planetom, posebno če je planet stacionaren in se obrača iz retrogradnega gibanja ali obratno. Pozitivni Plutonovi aspekti so komaj opazni. Pogosto šele, ko se tranzit popolnoma zaključi, spoznamo, da smo v tem obdobju pridobili dodatno moč.

