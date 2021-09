Ste vedeli? Danes je eden najbolj čarobnih dni v letu

22. september je dan, ko se jesen uradno začne, hkrati pa je to tudi trenutek povečane energije za manifestacijo želja in sprejemanje sprememb. Prinaša nam odličen čas za razmišljanje in spreminjanje, pišejo na portalu Forever Conscious.



V času jesenskega enakonočja je naša glavna naloga, da se znebimo vsega, česar smo se trdno držali, a nam ni prineslo ničesar dobrega – zato se poslovite od vseh in vsega, kar vam ne prinaša veselja.



Vzemite si trenutek, da se pogovorite s svojim umom, telesom, nato še z dušo. Kje morate ustvariti ravnovesje? Razmislite, kaj vas izčrpava in kaj podpira ta področja, nato pa si prizadevajte ustvariti ravnovesje tako, da se sprostite ali pozdravite novo energijo. Jesensko enakonočje 2021 namreč nosi nekaj edinstvenih energij, ki bodo pobarvale vaše doživetje tega čarobnega časa.



Danes je zelo aktiven tudi planet Mars, prinaša moč, elan in lahko celo poveča motivacijo. To energijo Marsa lahko uporabite tako, da premagate svoje strahove, se opogumite in ukrepate na vseh področjih, ki to od vas zahtevajo.



Ekvinocij je čas, ko se lahko povežete z vso naravo in se spomnite, da ste del veliko večjega vesolja. Prilagodite se torej tem energijam in jih uporabite, kot se vam zdi primerno. Dovolite jim, da vam pokažejo pot.

