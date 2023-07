Ste vedeli, da se podobne stvari privlačijo?

Včasih se nam zdi običajno, da smo črnogledi. Vsak ima kdaj slab dan. Nevarno pa je, če se prepričujemo, da nismo negativni, ampak samo realistični, saj daje to pozitivno naravnanim ljudem občutek, da so nerealni sanjači, negativno nastrojenim pa izgovor ali pojasnilo za njihova občutja.

Zelo lahko je določene situacije 'prevesti' v 'realne' in jim dati možnost negativnega izida. Pa vendar – tudi pozitivni izidi se pogosto zgodijo, torej je tudi to realen pogled in ne nazadnje resničnost. Obdani s pozitivno energijo smo srečni, polni zanosa, navdiha, motivacije, veselja, hkrati smo zdravi, medtem ko nam negativna energija prinaša občutek utrujenosti, lahko smo nesrečni, žalostni, potrti, jezni, nezadovoljni, godrnjavi, nevoščljivi, celo zlobni.

Podobne stvari

Obstaja več načinov, kako pridobimo tako ali drugačno energijo. Lahko jo ustvarimo sami, ko govorimo, razmišljamo ali kaj počnemo, lahko pa jo prejmemo iz zunanjega vira, ko se česa dotaknemo, naj bo to oseba, predmet, žival, rastline, tudi drevesa ali hrana, ki jo zaužijemo.

Podobne stvari se privlačijo. To velja tudi za energijo, zato ne pozabite, da pozitivni ljudje privlačijo pozitivne, negativni pa negativne. Nihče ne more biti ves čas dobre volje. A vraževerje, da se bodo slabe misli uresničile ali nas pripeljale do cilja, ki se ga bojimo, v resnici ni povsem iz trte izvito. Če negativne misli negujemo in se k njim pogosto zatekamo, se lahko v nas zarežejo kot notranji miselni vzorec, ta pa se odtisne v energijo, ki jo oddajamo in s tem tudi prejemamo.