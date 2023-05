Ste v vorteksu? Poglejte, kaj to pomeni

Zadnje čase duhovni učitelji vse pogosteje uporabljajo izraz vorteks, a pogosto nam ni jasno, kaj to v resnici pomeni. Pojasnjujejo, da je vorteks vibracijsko stanje oz. resničnost, v kateri obstajajo stvari, ki si jih želimo. Ko smo v njem, smo energijsko poravnani s tistim, kar iščemo in si želimo, podobno, kot če bi nastavili radijske valove na določeno frekvenco.

Vse se odvija lahkotno, brez blokad

Vibracijsko se namreč lahko uskladimo s frekvenco česar koli in to po zakonu privlačnosti prikličemo v svoje življenje. Da ste v vorteksu, lahko prepoznate po tem, da se dobro počutite in imate veliko energije. Svet se vam zdi vznemirljiv, čudovit in poln odličnih priložnosti. Vse se odvija lahkotno, brez blokad.

Energijsko se lahko uskladimo s frekvenco česar koli.

Morda se vam zdi, da v tej naravnanosti vidite barve bolj intenzivno, se pogosteje spominjate pomembnih reči iz preteklosti ter imate odlične inovativne ideje. Vse se vam zlaga kot hišica iz kart, dogodki so povezani med sabo in v vašo korist.

Morda imate občutek, da se vam dogaja ena dobra stvar za drugo. Ljudje so prijazni z vami, saj ste naravnani na vibracijo ljubezni, hkrati pa ste videti dobro ali žarite, zato ste tudi bolj privlačni.

