Ste stara ali mlada duša?

1. Če bi lahko odpotovali kamor koli brez omejitev, kam bi šli?

2. Konci tedna so za ...

3. Kakšen prijatelj ste?

4. V prejšnjem življenju ste bili ...

5. V naslednjem življenju boste ...

6. Kje se počutite najbolj doma?

7. Česa si želite več?

8. Katere svoje lastnosti ne bi pogrešali?

9. Kaj si najbolj želite doseči v življenju?

10. Kakšen bi bil vaš idealen dan?

11. Vaš pogled na spolnost?

12. Česa se najbolj bojite?

Koliko let imate v resnici?

Večina odgovorov a Kot nepopisan list papirja Mladi ste po srcu in duši, vaša duša pa hrepeni po izkušnjah. Dobro je, da ste sveži in novi, zaradi česar vsrkavate vse, kar se okoli vas dogaja. Mnogi menijo, da ste zaletavi in da ne premislite, preden kaj naredite. To je v neki meri res, poleg tega je na vas lažje vplivati. Pazite, koga boste izbrali za svojega vzornika in komu boste zaupali. Niso vsi tako lahkega srca in dobrih namenov, kot si želite.



Večina odgovorov b Zrela leta Lahko bi rekli, da je vaša duša že prestala vso zaletavost, kar nekaj življenj že preizkusila, tako da ni ravno naivna, a vseeno ji nekaj izkušenj še manjka. Prav zato se radi oprete na družino in prijatelje, ki jim najbolj zaupate. Morda vas je v katerem od prejšnjih življenj kdo izdal, zato ste zdaj bolj previdni. Vzemite si tudi čas za to, da samo ste, ne nabirajte izkušenj ves čas in za vsako ceno. Tudi vsega dobrega je lahko včasih preveč.



Večina odgovorov c Starodavni modrec Modri ste in razumni, vaša duša je zbrala že zelo veliko znanja in izkušenj in vsak nov dogodek jih le še oplemeniti. Nikar pa ne bodite preveč resnobni in nikar se ne osredotočajte le na duhovni razvoj, najdite otroka v sebi. Lahko ste mentor ali svetovalec, vendar se ne pozabite kdaj tudi zabavati.

a) Na Hrvaško ali pa v London.b) Na križarjenje po Karibih.c) Na lastno pest bi se odpravil na Daljni vzhod, na safari v Afriko ali pa v južnoameriško džunglo.a) ... spanje.b) ... predrzno raziskovanje.c) ... družinska druženja.a) Prijateljstvo pomeni, da se znaš zabavati s svojo skupino ljudi.b) Dober prijatelj zna dobro svetovati.c) Pravi prijatelj je tisti, ki zna ponuditi ramo, oporo in pomoč, ki je včasih le poslušanje.a) ... lenivec.b) ... Mozart.c) ... srednješolski učitelj.a) ... farmacevt, ker je tam veliko denarja.b) ... slikar, ker me fascinira ustvarjanje.c) ... zdravnik, da bom pomagal ljudem.a) V najvišjem nadstropju stolpnice, ki ima čudovit razgled.b) Ob morju ali v gorah.c) V družbi dobrih ljudi.a) Denarja, motivacije in optimizma.b) Mirnosti.c) Razumevanja v družbi.a) Naivnosti.b) Pomanjkanja koncentracije.c) Pretirane preudarnosti.a) Stabilno življenje.b) Svobodo.c) Da bi bil sprejet, kakršen sem.a) Brez vsakršnih skrbi.b) S prijatelji na dobri večerji.c) Obisk muzeja ali pa izlet nekam, kjer še nisem bil.a) Zardim in raje povem kakšno šalo o tem.b) Lahko spremenimo temo, prosim?c) Gre za povezanost dveh bitij.a) Nestabilnosti in negotovosti.b) Da me nihče ne bo ljubil.c) Da mi mir nikoli ne bo naklonjen.