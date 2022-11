Ste po horoskopu lev? Leta 2023 se vam nasmiha sreča (poglejte, na katerem področju!)

V letu 2023 se levom zaradi vplivov planetov obeta nemalo vzponov in padcev. Vzdušje v delovnem okolju bo sicer na prvi pogled prijetno in spodbudno, a poslovnežem se priporoča previdnost pri naložbah in pri širitvi posla.

Denarni prilivi kljub vsemu ne bodo majhni in bodo pritekali iz različnih, v preteklosti sprejetih naložb.

Kar zadeva odnose, se levom načeloma nasmiha sreča. Stkali bodo veliko novih stikov, močno bodo vključeni v socialno delo in se bodo trudili, da bi po svojih močeh pomagali pomoči potrebnim.

Previdnost se jim priporoča pri ... Nadaljujte z branjem TUKAJ - na mična.si.