Ste kaj okultni?

1. Ste si kdaj želeli, da bi imeli možnost spoznati grške bogove, čarovnice ali pa duhove?

2. Ste z leti postali bolj ali manj duhovni?

3. Na kaj pomislite ob besedi čarovnija?

4. S kakšno čarovnijo se spopadate s stresom?

5. Kateri del dneva vas najbolj kliče?

6. Kaj bi bilo za vas znak, da se bo zgodilo nekaj dobrega?

7. Ali imate občutek, kot da vam sanje nekaj sporočajo?

8. Ali imate rituale, ste vraževerni?

9. Kako se počutite na posebnih krajih, ki naj bi imeli duhovno moč ali zgodovino, kot je tempelj, denimo Stonehenge?

Poznavalec ali iskalec?

Največ odgovorov a

Občutek imate, da morda obstaja nekaj več kot le vidni svet, a ne veste, kako k temu pristopiti. Morda ne bi bilo slabo, če bi si prebrali kakšno knjigo o povezovanju z drugimi svetovi, odkrili zakone energijske medicine ali pa obiskali kakšen sveti ali starodavni kraj, da vidite, ali vam s tem uspe obuditi to povezavo v sebi.

Največ odgovorov b

Nekaj korakov v raziskovanje drugih svetov ste že naredili, a ste morda malce prestrašeni ali nezaupljivi. Morda samo niste našli pravega mentorja ali učitelja, kar je na tej poti nadvse pomembno. Ne pozabite: pravi duhovni učitelji vam ne bodo le prodajali neke doktrine, ampak vas bodo povabili, da sami ocenjujete znanje in situacije.

Največ odgovorov c

Vaše raziskovanje je plodno in polno različnih dognanj, razumevanja nivojev resnice in naukov. Skozi številne različne pretoke ste se pripravljeni učiti in razvijati, kar se pozna ne le na vaši duhovni odprtosti, ampak tudi na sposobnosti za rast in sprejemanje drugačnosti. Tisto, kar vam še manjka, boste z odprto glavo nedvomno našli.

Največ odgovorov d

Mistični svet vas bodisi ne zanima bodisi se ga bojite. Lahko se mu tudi izogibate, ker ste človek realnih pričakovanj in so vas vzgojili, da obstaja le to, kar vidimo. A kot elektrike ne vidimo in misli ne moremo prijeti, ne pomeni, da niso resnične. Če se čutite poklicane, ne odmahnite z roko, ampak raziskujte.

