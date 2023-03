Starševski horoskop razkriva: v kakšnega človeka bo zrasel vaš otrok?

Mesec rojstva otroka pove veliko o sedanjosti in prihodnosti vašega otroka – od plenic do zmenkov, bi lahko rekli. Malo za šalo, malo zares: kaj torej določa mesec, v katerem se je rodil?

Januar (kozorog in vodnar)

Otroci, rojeni januarja, vam bodo povzročili kar nekaj preglavic. Vedno namreč želijo delati stvari po svoje. V šoli bodo dobivali dobre ocene, predvsem zato, ker imajo radi uspeh. Pripravite se, da v svojo družino sprejmete rojenega vodjo. Včasih so lahko trmasti in pričakujte, da vam bodo vedno povedali točno to, kar imajo na umu.

Februar (vodnar in ribi)

Če je vaš otrok rojen februarja, je verjetno zelo ustvarjalen in ima bujno domišljijo. Užival bo v pobarvankah, ko bo odrasel, pa bo užival v risanju in slikanju. Le redko vas bo razjezil. V šoli bo priljubljen, ker bo dober do drugih. Nekaj ​​je gotovo, z njim vam nikoli ne bo dolgčas.

Marec (ribi in oven)

Podobno kot otroci, rojeni februarja, so otroci rojeni marca ustvarjalni, vendar se bolj sramežljivi. Pogosto bodo čas namenili branju, poleg tega pa so zelo radodarni in radi delijo z drugimi. Vedno so pozorni na stvari okoli sebe, tudi če se ne zdi tako, in zato pazite, kaj počnete v njihovi prisotnosti.

April (oven in bik)

Otroci, rojeni aprila, ne marajo deliti pozornosti z drugimi, tudi s sorojenci ne. Najverjetneje bodo glavna zvezda v razredu, saj si res želijo, da je vsa pozornost usmerjena nanje.

Maj (bik in dvojčka)

Otroci, rojeni v tem mesecu, se zelo hitro lahko dolgočasijo, zato boste morali poskrbeti, da jih zabavate. Radi se ukvarjajo s skupinskimi dejavnostmi, zato je najbolje, da jih privoščite kakšen šport, kot sta nogomet ali košarka.

Junij (dvojčka in rak)

Junijski dojenčki so zelo skrbni in premišljeni, zato se bodo razburili, če bodo videli nekoga jokati, in bodo želeli to osebo razvedriti. Prav tako bodo radi gradili stvari in nenehno eksperimentirali, zato bo nered v hiši z odraščanjem vedno večji. Ne recite jim, da so njihove ideje neumne, ampak jim dovolite, da naredijo svoje in da so ustvarjalni.

Julij (rak in lev)

Otroci, rojeni junija in julija, so si zelo podobni, le da so tisti, ki so rojeni julija, bolj odprti in družabni. Vsem bodo želeli pokazati, kaj so naredili iz kock, ker obožujejo, ko so drugi ponosni nanje. Lahko se zgodi, da se bodo s težavo odprli drugim in jim zaupali, kaj jih pesti.

Avgust (lev in devica)

Ti otroci so trmasti in vedo, kaj hočejo. Vedno vam bodo natančno povedali, kako stojijo stvari, tudi ko tega morda ne boste želeli slišati.

September (devica in tehtnica)

Septembrski dojenčki so lahko zlobni, čeprav se včasih tega ne zavedajo in nočejo. Če tega ne preprečite takoj, obstaja možnost, da postanejo nasilneži. Vendar ne skrbite, so zelo pametni in se hitro učijo.

Oktober (tehtnica in škorpijon)

Otroci, rojeni v tem mesecu, ne marajo sprememb in se jim zelo težko prilagodijo. Verjetno si bodo vsak dan želeli isto hrano in stotič gledali isto risanko. Z lahkoto jih boste zabavali, saj ko jim je nekaj všeč, se s tem nikoli ne bodo nehali igrati.

November (škorpijon in strelec)

Novembrski dojenčki so zabavni in strašljivi hkrati. Bali se boste, da zaradi pomanjkanja strahu in pustolovskega duha, ki ga nosijo v sebi, ne bodo dočakali svojega 5. rojstnega dne. Zato nenehno potrebujejo nadzor, da ne storijo česa, kar bodo obžalovali.

December (strelec in kozorog)

Z otrokom, rojenim decembra, vas čaka velika avantura že od prvega dne. Plazil se bo, preden se boste zavedali, in shodil pred vsemi drugimi. Radi so svobodni in raziskujejo. Ko bodo starejši, boste opazili, da se ne marajo dolgo zadrževati na enem mestu, mirno sedenje in pozornost pa bosta misija nemogoče.