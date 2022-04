Starodavni rituali: magična zelišča

Naši predniki so si z zelišči pomagali ne le za zaščito in zdravljenje, ampak so jih uporabljali tudi v različnih magičnih ritualih. Če želite, jih lahko vključite v svoje duhovne prakse glede na to, kaj potrebujete in si želite.

Za večjo ustvarjalnost uporabite lovor, sivko in vrtnico. Za zdravje so v magičnih ritualih najboljši divji kostanj, koriander, lovor, navadni sporiš, poprova meta, vrtnica in timijan.

Če izvajate zaščitne uroke, so prava zelišča za to angelika, baldrijan, bazilika, kopriva, sporiš, naprstec, bezeg, lapuh, šentjanževka, lovor, sivka, česen, janež, seme kumine, rman, ognjič, majaron, dišeča perla, pelin, rožmarin, zimzelen in žajbelj. Za ljubezenske uroke in rituale za privabljanje simpatije uporabite angeliko, baldrijan, baziliko, koprc, sporiš, komarček, petoprstnik, konopljo, sivko, lipo, lovor, mandragoro, majaron, rožmarin in žajbelj.

Klicanje vil in škratov podpirajo marjetica, veliki oman, petoprstnik, navadni grint.

Za izničenje čarovnij in prekletstev so pravi angelika, seme janeža, baldrijan, bazilika, metlika, ognjič, ožepek, pelin, srčna moč, koprc, košutnik, seme komarčka, šentjanževka, bela omela, majaron, kopriva, pelin, sporiš in žajbelj.

Sanje in sanjska sporočila spodbujajo janež, metlika, sporiš, seme komarčka, kamilice, mandragora, sivka, rožmarin, žajbelj, za večjo moč volje in doseganje ciljev pa sezite po baziliki, bezgu, osatu, pehtranu, pelinu.

Za duhovno prečiščenje so odlični baldrijan, veliki oman, seme janeža, sporiš, seme komarčka, kamilice rožmarin in žajbelj, s črno magijo, ki se ji izogibajte, pa so sicer povezani mandragora, volčja češnja, črni zobnik, teloh, kristavec, pelin in preobjeda.

Za varovanje pred nesrečo in slabimi nameni so vam lahko v pomoč hrast, jerebika, leska in glog. Za mir in harmonijo doma pa sezite po sivki, ožepku, peruniki, kamilici, rožlinu, bodiki in bršljanu.