Središče ljubezni in radosti: največ težav na srčni čakri povzroča stres

Srčna čakra skrbi za zdravo srce, pljuča in krvožilni sistem. Je središče ljubezni in radosti. Medtem ko so bolezni srca na duhovni ravni povezane z dolgotrajnim čustvenim nezadovoljstvom, pljuča predstavljajo sposobnost jemanja in dajanja, pravijo duhovni učitelji. S pljuči imamo težave, ko si v življenju bojimo vzeti tisto, kar nam pripada, ali ne živimo polno. Zdravilo za oboje je ljubezen, ki odpira srčno čakro, pravijo. Srečni smo, kadar smo ljubljeni, ko nismo, pa nam upadeta življenjska moč in vitalnost. Če zaradi tega postanemo zagrenjeni, si nato sami ustvarimo blokade, ki preprečujejo naravni pretok energije, ta pa začenja zastajati. Infarkt in druge bolezni srca tako spodbudi človekova nesposobnost predelave stresa v vsakdanjem življenju, opozarjajo guruji. Eksplozivna ujeta energija se namreč pri tem želi prebiti ven in zlomiti čustveno blokado, še dodajajo.