Sreča je v vaših rokah

Če želite, da se vaše življenje obrne na bolje, sprejmite odgovornost za posledice, pravijo psihologi. Če stvari ne gredo najbolje, ne pripišite tega usodi, ampak si prizadevajte, da bi jih spremenili. Poskusite ostati večino dneva v vibraciji sreče in zadovoljstva. Na splošno ohranjajte pozitiven pogled na stvari, tudi če niso idealne. Tudi v slabih dogodkih poskusite najti nekaj dobrega. Tudi če ste si na primer zvili gleženj, se zavedajte, da bi bilo še veliko huje, če bi si ga zlomili, zato bodite hvaležni, da si ga niste.

Napišite si seznam reči, ki vas osrečujejo. Ob vsaki poiščite tudi možnosti, kako jih boste ohranili ali še izboljšali.



Ko boste naslednjič v položaju, ki se vam bo zdel obupen, zaprite oči in si narišite popolno stanje, kot si ga želite. Vajo ponovite večkrat na dan. Srečni ljudje si namreč uspehe pogosto vizualizirajo, preden se zgodijo. Lahko si pomagate tudi z afirmacijami. Recite si: »Zaslužim si srečo in danes bom srečna!« Ko vam nekaj res ne gre od rok in se nikamor ne premakne ali se energija zadeve zaustavlja, napravite premor. Ustavite se in zadevo spustite. Počnite nekaj drugega in ne mislite na situacijo. Stvari bodo lažje, ko boste spočiti.



Vzdržujte pozitiven odnos do sveta. Pričakovanje srečnega razpleta je namreč že pol dobljene bitke, druga polovica pa prevzemanje odgovornosti za uresničenje svojih sanj. Dojemajte ljudi kot dobre, pa se bodo izkazali za takšne. Če boste od njih pričakovali najslabše, se bodo izkazali za take. Ko se zgodi nekaj slabega, pa vedno premislite, kako lahko to v prihodnje preprečite.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: