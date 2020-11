Sreča brez pričakovanj

Tako duhovni učitelji kot psihologi opozarjajo, da se lahko, če gojimo prevelika pričakovanja, ujamemo v njihovo past. Če pa jih oklestite, vas bodo lahko življenjski dogodki veliko bolj osrečili. Ljudje s težavnim otroštvom jemljejo na primer vsako lepo stvar, ki se jim zgodi, kot nagrado, saj so navajeni na težko realnost, zato so precej bolj srečni, kažejo študije. Pozitivno so presenečeni nad dobrim izidom situacije.



Na drugi strani pa so tisti, ki so ves čas nezadovoljni in razočarani zaradi malenkosti.



Psihologi pojasnjujejo, da naša sreča v resnici ni odvisna od tega, kako dobro stvari potekajo, ampak ali potekajo bolje ali slabše od naših pričakovanj. Nato so razvili enačbo za povečevanje občutka sreče, ki temelji na spoznanju, da so najbolj nesrečni ljudje s previsokimi pričakovanji. Sodobna družba je vse skupaj še zapletla, saj so merila za uspeh danes postavljena visoko in se nenehno primerjamo z drugimi.



Pričakovanj po drugi strani ni lahko znižati, saj gre za podzavesten proces. Podzavestni um namreč hitro oceni, kaj pričakujemo od dogodka. Prav to preračunavanje pa je osnova za razočaranje. Zato moramo najti ravnovesje med zadovoljstvom in ambicijami ter si zastaviti čim bolj realistična pričakovanja, da bomo srečnejši.