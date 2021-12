Spustite želje, dobite želeno

Za energijsko in s tem konkretno življenjsko spremembo morate najprej resonirati z jasno vizijo tistega, kar si želite. Če niste na isti frekvenci z želenim, tega ne morete doživeti, saj to ne more biti del vaše realnosti, pravijo duhovni učitelji. Najlažje povabite svojo željo v svoje življenje, če nehate misliti nanjo in na to, da želenega nimate, saj s tem preprečujete, da bi to dosegli.

Namesto frekvence želene zadeve oddajate vibracijo pomanjkanja, ki ga nato pritegnete. Zato pozivajo, da zaupajte univerzalnim zakonom in spustite svojo željo, ne vmešavajte se v procese vesolja, hkrati pa bodite hvaležni in se naravnajte na občutek, kot da se v resnici že dogaja, kar si želite. Vadite nevmešavanje z vidika nevtralnega opazovalca, da ne sabotirate svoje želje, ter bodite potrpežljivi. Zvišanje vibracije hodi z roko v roki s širjenjem zavesti.

Ko ste odprti življenju, vidite stvari, ki jih prej niste. Pazite le, da ne zapadete nazaj v svoje stare načine delovanja. Pomagate si lahko tako, da vse skupaj jemljete lahkotno kot igro, saj vas igrivost ohranja na visoki vibraciji. Pozorni pa bodite tudi na to, s kom se družite, saj guruji pravijo, da je vaša trenutna vibracija povprečje energije petih ljudi, s katerimi preživite največ časa.